善耕365／繞行台灣百里的物資專車　撐起逾70個偏鄉課後照顧據點

圖、文／善耕365



「沒有走進去，你不會知道的。」台灣愛希望兒童關懷發展協會（以下簡稱愛希望）的吳鳳梅、羅慧芳，她們多年下來深入偏鄉看到許多實際的弱勢學童窘境，舉凡家中沒有書桌可以寫功課、沒有床墊只有木板鋪棉被就寢、放學時小手拎著學校營養午餐剩餘的餐食回家分享給更小的弟妹…..也發現偏鄉課輔班空間是部落義工媽媽家外面的小小走廊，下雨天就搭起遮雨帆布繼續讓孩童寫功課。

因此，有大半的時間她們都在移動中，在九彎十八拐的山線中，在沒有柏油路的土路行駛。她們載著禮物、載著米、載著樂器、載者電腦、載著無數部落課輔班的希望，一台九人巴，每個禮拜都在繞行台灣，每趟都是破百的公里數，因寄託而移動，因移動而圓滿的日常。

這天，善耕365跟隨她們的偏鄉行程。不到8點，她們就已滿頭大汗的將物資搬運上車，鳳梅姐笑說：「你跟的今天這趟很硬哦。要去五個點，每個點路途都非常遙遠。」

上車後，我們從高雄橫越獅子鄉、牡丹鄉行駛著台九線，「鼕鼕鼕…」載有爵士鼓的九人巴，因為山線崎嶇的路程，途中不時發出銅鑼碰撞的聲音，在一條條沒有車行駛的道路，一路的風景孤獨與絢麗，崎嶇又蜿蜒，彷彿訴說著偏鄉的掙扎及無以名狀，那些離鄉工作的人們，也是這樣望著一條一條壯闊的風景而去。

經多良車站、恆春等，看見路邊停了滿是觀光的車潮與人潮 「每個打卡聖地，對我們來說都只是經過。」鳳梅姐説道。

( 在路途的休息空檔，鳳梅姐也處理著物資行政的細節。回報捐贈者課輔班各年級人數 )

堅持親送，唯有實際走訪才能了解情況

「我應該去考貨車，這樣就可以載下更多物資。」 鳳梅姐邊開邊說，由於偏鄉地點偏遠，路程盡是蜿蜒的山路，及長途的海岸線跋涉，送往的偏鄉的據點，很多沒有明確地址，只能靠記憶定位。路程中她們常在想要怎麼樣才可以載多一點、多送一點、多募款一點。



為了解決偏鄉弱勢學童窘境，一件件的物資也都是她們一通通電話打來、一個個地方張貼公告、到處幫課輔班尋找資源，見著課輔班缺少電腦、缺少老師給孩子寫功課，就打去教育部、打去原民會，又打去大學院所，就這樣連接上台科大及原民會的遠距教學資源。「因為現階段孩子離不開這裡，那我們就盡其所能把可能帶進去。」透過定期親送訪視，才知道什麼時間孩子們會缺什麼，也了解各據點近期的情況，愛心物資有沒有落實等等。

位在屏東的內獅課輔班透過她們的牽線，已有10台全新的電腦可以給孩子們寫功課，同時透過原民會遠距伴讀計畫，讓大學友陪伴小學友課業輔導，解決偏鄉聘任師資不易的難題。愛希望協助各課輔班在設備需求上給予經費或媒合資源以改善現有窘況。

（每趟塞滿車子的物資，都是兩人獨自前往目的地，上下物資 )

( 這天她們初訪的台東武陵的Ibu原鄉兒少生涯教育協會的青少基地，了解機構孩子情況，及平時所需要的物資 )

偏鄉課輔班媽媽：只有她們一來再來

在屏東內獅課輔班煮飯的媽媽說道:「只有她們一來再來。不是只有一次性的那種。雖然孩子上課調皮到不行，但每次知道她們來上課，嘴上說不想來，到了上課時間，還是準時坐在課輔教室裡。因為這樣長時間的相處，跟她們有了感情，與她們分享生活，她們不像別人只是來送送物資，而是真心的認識我們與我們互動，希望孩子能獲得更好的資源。」