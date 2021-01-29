善耕365／繞行台灣百里的物資專車　撐起逾70個偏鄉課後照顧據點

圖、文／善耕365
「沒有走進去，你不會知道的。」台灣愛希望兒童關懷發展協會（以下簡稱愛希望）的吳鳳梅、羅慧芳，她們多年下來深入偏鄉看到許多實際的弱勢學童窘境，舉凡家中沒有書桌可以寫功課、沒有床墊只有木板鋪棉被就寢、放學時小手拎著學校營養午餐剩餘的餐食回家分享給更小的弟妹…..也發現偏鄉課輔班空間是部落義工媽媽家外面的小小走廊，下雨天就搭起遮雨帆布繼續讓孩童寫功課。
因此，有大半的時間她們都在移動中，在九彎十八拐的山線中，在沒有柏油路的土路行駛。她們載著禮物、載著米、載著樂器、載者電腦、載著無數部落課輔班的希望，一台九人巴，每個禮拜都在繞行台灣，每趟都是破百的公里數，因寄託而移動，因移動而圓滿的日常。
這天，善耕365跟隨她們的偏鄉行程。不到8點，她們就已滿頭大汗的將物資搬運上車，鳳梅姐笑說：「你跟的今天這趟很硬哦。要去五個點，每個點路途都非常遙遠。」
上車後，我們從高雄橫越獅子鄉、牡丹鄉行駛著台九線，「鼕鼕鼕…」載有爵士鼓的九人巴，因為山線崎嶇的路程，途中不時發出銅鑼碰撞的聲音，在一條條沒有車行駛的道路，一路的風景孤獨與絢麗，崎嶇又蜿蜒，彷彿訴說著偏鄉的掙扎及無以名狀，那些離鄉工作的人們，也是這樣望著一條一條壯闊的風景而去。
經多良車站、恆春等，看見路邊停了滿是觀光的車潮與人潮 「每個打卡聖地，對我們來說都只是經過。」鳳梅姐説道。
( 在路途的休息空檔，鳳梅姐也處理著物資行政的細節。回報捐贈者課輔班各年級人數 )
堅持親送，唯有實際走訪才能了解情況
「我應該去考貨車，這樣就可以載下更多物資。」 鳳梅姐邊開邊說，由於偏鄉地點偏遠，路程盡是蜿蜒的山路，及長途的海岸線跋涉，送往的偏鄉的據點，很多沒有明確地址，只能靠記憶定位。路程中她們常在想要怎麼樣才可以載多一點、多送一點、多募款一點。
為了解決偏鄉弱勢學童窘境，一件件的物資也都是她們一通通電話打來、一個個地方張貼公告、到處幫課輔班尋找資源，見著課輔班缺少電腦、缺少老師給孩子寫功課，就打去教育部、打去原民會，又打去大學院所，就這樣連接上台科大及原民會的遠距教學資源。「因為現階段孩子離不開這裡，那我們就盡其所能把可能帶進去。」透過定期親送訪視，才知道什麼時間孩子們會缺什麼，也了解各據點近期的情況，愛心物資有沒有落實等等。
位在屏東的內獅課輔班透過她們的牽線，已有10台全新的電腦可以給孩子們寫功課，同時透過原民會遠距伴讀計畫，讓大學友陪伴小學友課業輔導，解決偏鄉聘任師資不易的難題。愛希望協助各課輔班在設備需求上給予經費或媒合資源以改善現有窘況。
（每趟塞滿車子的物資，都是兩人獨自前往目的地，上下物資 )
( 這天她們初訪的台東武陵的Ibu原鄉兒少生涯教育協會的青少基地，了解機構孩子情況，及平時所需要的物資 )
偏鄉課輔班媽媽：只有她們一來再來
在屏東內獅課輔班煮飯的媽媽說道:「只有她們一來再來。不是只有一次性的那種。雖然孩子上課調皮到不行，但每次知道她們來上課，嘴上說不想來，到了上課時間，還是準時坐在課輔教室裡。因為這樣長時間的相處，跟她們有了感情，與她們分享生活，她們不像別人只是來送送物資，而是真心的認識我們與我們互動，希望孩子能獲得更好的資源。」
（影片↑ 內獅課輔班媽媽訪問）
抵達每個課輔點，她們不時跟每個據點的老師話家常，就像朋友一般，聊起各種事情。部落的土地、小孩的情況、課輔的老師等。
愛希望鳳梅姐 : 「怎麼每次千里迢迢來到這，你才告訴我你還缺什麼物資。」
部落老師: 「這樣你才會多再來呀！」
( 笑聲 )
小孩問到：「爸媽不愛我。」 經歷離婚的她們，想教孩子不要有恨
時常為了趕路，就隨便買個御飯糰在車上吃，來回開車要三個小時以上，只是為了去幫孩子上一堂課。這是她們的「愛尊重小小兵計畫」是在原先訪視的過程中觀察到孩子少有保護自己或是品格的觀念，於是她們自己設計課程，自己製作教材，並每月固定跑幾個偏鄉課輔班幫孩子們上課。從「愛尊重小小兵計畫」建立孩子的自信，自律、同理心、誠實、反省、思考與正確性的表達情緒方式..等等。
慧芳姐說：「去課輔班訪視的過程中，曾有小孩子來問，爸媽正要離婚，很苦惱覺得爸媽不愛他，要怎麼辦。因而深感這些好像都是學校沒有教我們要如何面對的。」在的長途車程中與她們聊起過往，才知道她們都曾離婚，小孩都已長大並無與自己同住（但持續保持很好的關係）。鳳梅姐開玩笑的說：「因為孩子是在爸爸那邊，所以可能我把部分對自己孩子的愛，轉移到偏鄉孩子的身上。」
「因為沒有血緣的人，若有一天不相愛了無法相處下去了，就會分開。我們可以用切身經驗告訴孩子，他的家人是愛他的，大人也需要被諒解包容。」慧芳姐透過「小小兵計畫」教導孩子如何保護自己的身體、如何尊重他人，透過故事引導孩子，那些上學沒教的事。
也因為「小小兵計畫」的實行，還曾發現課輔班的孩子，曾被親戚不正當的對待，對她們來說能透過課程及早發現阻止憾事發生，這些遙遠路程不算什麼。
「我也不是在完美環境成長，爸媽離婚後曾被後母欺負，學生時期被霸凌的經驗深深烙印在心中。所以更想透過自身經驗倡導，告訴孩子他並不孤單，我可以懂你，我願意聽你說。」慧芳姐這樣說道。原本從事市場生意的她，雖然自認學歷不高，但從圖文編排、電腦文書都是自己一步一腳印摸索學習，設計許多貼近的孩子心理想法的教材。
看著喝酒醉倒的媽媽，痛心究竟該不該要補助給她
每個禮拜走訪偏鄉數個據點，看似充滿意義希望的服務，但她們也曾有過懷疑。喜歡孩子的她們，原先只是載送物資，後來聽由課輔班老師，講述小孩家裏的情況，因此看見那些制度外，無法接受補助下的邊緣戶的慘況，就決定要開始一一做個案的補助。「每一個個案由當地機構、或是課輔班的老師告知，我們會趁孩子上學時，前往家中做訪視，詳細了解家人、兄弟姊妹的家庭環境工作情況。」
她們聊起許多個案家庭，感嘆許多家長覺得自己付了學校學費就叫作養。
在極度偏鄉的據點，透過個案扶助計畫，愛希望她們看見的是—
那些隔代教養，外地就業一再離開的家人。
那些早婚卻不知道撫養責任的雙親。
那些成天飲酒，忘了自己有小孩的家長。
因為走入這些家庭，許多環境惡劣的情況讓她們每每感受到都是這種「漏網之魚」的遺憾，社福補助因管理及審核便利，讓許多真正需要被照顧的弱勢族群，被排斥在公部門的社福照顧網之外。
路程中，我們經過了一家人門口，她們與我分享說道：「那個○○○就是在轉角這家，不知道現在這家人怎麼樣。 那是一個令人深刻的現場，看著喝酒的媽媽，痛心究竟該不該把補助給她，因為再給她的小孩補助，也是被媽媽拿去喝酒，孩子就不管，喝到村子裡的人都不賣酒給她，那時看著孩子，覺得相當兩難。最後還是決定不補助給她，透過課輔班老師來繼續密切關注孩子的情況。」
每次個案輔助，會經過訪視的深度了解，她們會寫下詳細的訪視紀錄，撰寫下關於這家人的人際關係、經濟狀況、背景、個性等等各種細節與裂縫。希望這樣更多人能看見這樣的情況，也回報給捐款的單位。
〝 案父因酒駕已經入獄服刑 (酒駕問題已經不只一.兩次，團隊還是請案母轉達不只是服刑，更重要的是自身安全問題，真的要喝酒就別再騎車。)，之前家暴問題聽案母說已經改善很多現在比較不會了。…團隊也擔心案父早期家暴與酒駕案入獄會影響案姊、弟妹對於父親的感覺，開導孩子們說:小朋友會做錯事我們大人也會，但是不要在心裡排斥曾經做過錯事的人… ”— 海端某次個案訪視紀錄
看見的力量，為偏鄉發聲
每一趟的物資運送，不僅僅是長途的貨運，更是穿越一道道隱形的高牆，她們親力親為的去實際看見偏鄉更立體的面貌，深入的探究及理解的每個家庭及其所處的環境。
她們期望讓每個孩子都能有公平受教育和學習的機會，能飽餐、專心求學，不因經濟弱勢放棄學習及夢想。每每日日夜夜的奔波已累積服務全台逾70個偏鄉課後照顧班單位，更有將近一千五百多名偏鄉貧弱的孩子受到她們的關懷服務與就學扶助。
善耕365走訪愛希望關懷協會的偏鄉行程，穿越一片片藍、又再橫越一道道山景，看見那些說不完的故事與路途的公里數一樣深遠，一趟趟訴說著她們服務偏鄉的故事。每份物資背後乘載的精神是 孩子們有希望，她們也就擁抱希望，繼續上載、移動、穿越、抵達。
▲ 各偏鄉課輔班每月食品募集中 → https://harvest365.org/org/hlcca
原文取自善耕365公益媒合平台官方網站
【她們直視偏鄉的細節與裂縫，每月繞行台灣百里的物資專車，撐起逾70個偏鄉課後照顧據點...】
讀者迴響