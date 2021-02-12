一氧化碳中毒67%發生於12月到2月　「熱水器安全呼吸」全家保平安

記者吳世龍／高雄報導

冬季天氣漸寒冷，且氣候時常又濕又冷，使用熱水器不慎造成一氧化碳中毒的風險遽增，正確使用燃氣熱水器時應注意「開窗」、「通風」、「不悶燒」等重點，以免產生一氧化碳毒氣，讓熱水器安全呼吸，就是讓全家平安呼吸。一氧化碳中毒常見症狀除頭痛頭暈外，有時也伴隨噁心嘔吐、肚子痛、腹瀉等不適狀況，但因症狀並不特殊，難以立刻辨別，民眾往往中毒而不自知，還誤以為是著涼感冒，造成憾事。

▲熱水器千萬不能裝設在浴室內，不然會造成一氧化碳中讀。（圖／記者吳世龍翻攝）

經內政部消防署統計104年至108年燃氣熱水器一氧化碳中毒案件，統計資料顯示約有67.02%發生於12月、1月及2月等氣溫較低之月份。相關資料分析發現：燃氣熱水器使用引發一氧化碳中毒原因以屋外式熱水器(RF式)錯誤裝設於室內、加蓋陽臺及其他通風不良處為大宗。

依據「燃氣熱水器及其配管安裝標準」，燃氣熱水器可採液化石油氣或天然氣等作為燃料，其型式依設置地點主要區分為屋內式及屋外式。建議民眾在選購熱水器時不能只注意價格跟品牌，更要留意安裝的型式及使用上的安全，倘室內環境無法安裝燃氣熱水器，可以改裝電熱水器或是太陽能熱水器！以避免一氧化碳中毒的案件發生。

▲使用熱水器造成的一氧化碳中毒事件，都是錯誤裝設於室內、加蓋陽臺及其他通風不良處所造成。（圖／記者吳世龍翻攝）

有鑑於一氧化碳中毒不幸事故頻傳，立法院通過消防法第15條之1修正案，其規範自民國95年2月1日起，燃氣熱水器承裝業於執業前需先辦理營業登記，並僱用具「特定瓦斯器具裝修技術士」合格證照者，依「燃氣熱水器及配管安裝標準」從事安裝或維修工作，違者均將依消防法第42條之1，處新台幣1萬元以上、5萬元以下的罰鍰，若限期未改善除可連續處罰外，並可施以停業處分，以杜絕一氧化碳中毒的悲劇再次發生。

高雄市政府消防局定期將「高雄市政府消防局燃氣熱水器承裝業及其技術士合格名冊」公布於官網上(https://fdkc.kcg.gov.tw)，建議有需求之民眾可查詢了解。高雄市消防局呼籲民眾，平常應自行檢視家中熱水器安裝位置是否安全，避免加裝紗窗紗門、吊曬衣物或陽台加蓋造成通風不良，使用燃氣熱水器時應注意「開窗」、「通風」、「不悶燒」等重點，以免產生一氧化碳毒氣。

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