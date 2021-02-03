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社會 社會焦點 保障人權

婦心悸半夜送急診驚見血液異常　「多嘴醫」一句話救她全家4人

▲▼大甲光田醫院醫師彭楷瑜及時發現台中一家4口都一氧化碳中毒，順利救回。（圖／大甲光田醫院提供攝）

▲▼大甲光田醫院醫師彭楷瑜及時發現台中一家4口都一氧化碳中毒，順利救回。（圖／大甲光田醫院提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大甲區1名37歲婦人日前半夜因為頭暈、心悸，被救護車送到大甲光田醫院，急診部醫師彭楷瑜懷疑一氧化碳中毒，趕緊抽血檢測，果然輕度中毒，彭立即請和婦人同住的先生、2名女兒都來檢測，驚覺3人一氧化碳都嚴重超標，所幸及時發現，在給予4人百分之百濃度的氧氣之後，血中一氧化碳血紅素已恢復正常值，順利救回4條生命。

▲▼大甲光田醫院醫師彭楷瑜及時發現台中一家4口都一氧化碳中毒，順利救回。（圖／大甲光田醫院提供攝）

桃園市中壢區日前發生一家四口一氧化碳中毒死亡的悲劇，研判是瓦斯熱水器設在陽台，因為關窗又靠近臥室導致燃燒不完全，才會讓一氧化碳飄進屋內，同樣的情節，日前也發生在台中大甲，差點釀成悲劇。

彭楷瑜表示，婦人因心悸、頭暈被送到急診部時，就懷疑是一氧化碳中毒，經抽血檢測，果然婦人一氧化碳血紅素檢驗濃度為22.1%，中毒程度輕度，於是趕緊請患者的36歲丈夫，及6歲、8歲的女兒都來檢驗，雖然3人到院時都沒有明顯不適的症狀，但抽血驗出婦人丈夫一氧化碳血紅素為25.5%；兩名女兒分別為30.6%以及35.9%，超標情況嚴重。

經詢問才知道，婦人家中的熱水器雖然裝在陽台，但近日因天冷都把陽台窗戶關閉，一氧化碳在室內流通到臥室，才會發生中毒意外。

彭楷瑜強調，一氧化碳是一種無色、無味、無刺激性的氣體，因碳氫化合物如瓦斯、汽油燃燒不完全而產生，中毒較輕者會出現頭暈、頭痛、噁心嘔吐、全身無力等症狀；當中毒較嚴重者，可能出現昏迷、心律不整、心肌梗塞，甚至死亡。

高壓氧中心主任吳文宏進一步表示，患者接受高壓氧治療，可把腦、心臟、肌肉軟組織一氧化碳清除乾淨，減少腦功能及智能退化，避免長期後遺症產生。

婦人特別感謝光田綜合醫院醫療團隊及早檢驗發現，讓他們獲得妥善治療，保住一家四口的命。

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