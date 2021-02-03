關熱水器拒讓兒洗澡…媽「被通報家暴」怒衝派出所　味道洩出G了

▲劉婦騎車前往派出所本想找員警理論，不料卻因酒駕自投羅網，當場被依現行犯逮捕。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台北報導

台北市萬華區一名年約60歲的劉姓婦人日前因不滿兒子凌晨3點才洗澡，半夜與兒子爆發激烈爭吵，因母子聲量過大，鄰居被吵醒後氣得報警處理。豈料在警方到場調停後，劉婦卻認為員警偏袒兒子，氣得騎車衝到派出所理論，只是才剛下車就被現場值班員警聞到濃濃酒味，一測發現酒測值高達0.55mg/L，當場將其逮捕。

警方初步調查，劉婦過去就不滿兒子洗澡時間過晚、製造的噪音打擾睡眠，母子為此頻頻發生爭吵；1月17日凌晨3時許，劉婦發現兒子又在大半夜洗澡，氣得當場將熱水器關掉。當下兒子洗澡洗到一半發現沒熱水，起初還以為是熱水器壞掉，走出查看後，才知是母親所為，母子當場爆發激烈爭吵，音量大到鄰居驚醒、憤而報警處理。

警方獲報到場後立即展開調停，劉婦兒子因無法洗澡，氣得揚言要提告母親家暴，後續警方也依規定通報家暴，隨後便離開現場；但事後劉婦越想越不對，認為處理員警偏袒兒子，心生怨懟下因而騎車前往派出所意欲理論，但劉婦才剛走下車，安全帽都還沒脫，就被值班的員警聞到濃濃酒氣，經測後酒測值高達0.55mg/L，當即依《公共危險罪》現行犯將其逮捕。