　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

關熱水器拒讓兒洗澡…媽「被通報家暴」怒衝派出所　味道洩出G了

▲▼台北萬華，不滿兒半夜洗澡太吵 母關熱水器爆口角。（圖／東森新聞）

▲劉婦騎車前往派出所本想找員警理論，不料卻因酒駕自投羅網，當場被依現行犯逮捕。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台北報導

台北市萬華區一名年約60歲的劉姓婦人日前因不滿兒子凌晨3點才洗澡，半夜與兒子爆發激烈爭吵，因母子聲量過大，鄰居被吵醒後氣得報警處理。豈料在警方到場調停後，劉婦卻認為員警偏袒兒子，氣得騎車衝到派出所理論，只是才剛下車就被現場值班員警聞到濃濃酒味，一測發現酒測值高達0.55mg/L，當場將其逮捕。

警方初步調查，劉婦過去就不滿兒子洗澡時間過晚、製造的噪音打擾睡眠，母子為此頻頻發生爭吵；1月17日凌晨3時許，劉婦發現兒子又在大半夜洗澡，氣得當場將熱水器關掉。當下兒子洗澡洗到一半發現沒熱水，起初還以為是熱水器壞掉，走出查看後，才知是母親所為，母子當場爆發激烈爭吵，音量大到鄰居驚醒、憤而報警處理。

警方獲報到場後立即展開調停，劉婦兒子因無法洗澡，氣得揚言要提告母親家暴，後續警方也依規定通報家暴，隨後便離開現場；但事後劉婦越想越不對，認為處理員警偏袒兒子，心生怨懟下因而騎車前往派出所意欲理論，但劉婦才剛走下車，安全帽都還沒脫，就被值班的員警聞到濃濃酒氣，經測後酒測值高達0.55mg/L，當即依《公共危險罪》現行犯將其逮捕。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／桃園人夫揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡　妻接通知崩潰
今年是「寡婦年」！立春8大禁忌　小心做了衰整年
石原里美爆確診新冠肺炎　進劇組第1天測出陽性
快訊／居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬
情侶搭地鐵佔整排座椅「激情運動」　乘客嚇傻：一路沒停

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園人夫凌晨揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡　妻接通知崩潰

教官積勞成疾猝逝？　校方闢謠：家中跌倒不治，器捐遺愛4家庭

中山高仁德路段驚見機車！國道警：開單告發罰3千元以上

美女醫遭前夫家掀底　自曝遭惡搞...「第2個除夕夜大吵」錄音曝光

關熱水器拒讓兒洗澡…媽「被通報家暴」怒衝派出所　味道洩出G了

國民黨影射吳姓立委關說疫苗採購　吳秉叡怒告：有種就指名道姓

人夫愛打羽球！連7年與小三上山「激練雙打」…還搞小四、小五GG了

超商偷吃巧克力配蠻牛...又闖空門竊1萬　他囂張在捷運抽菸被逮

「股票換購靈骨塔」退休婦1900萬飛了　社子島詐騙家族吸金4千萬

陣頭少年台南遇6死大劫！同學淚憶「神明的小孩」...愛笑重感情

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

快訊／桃園人夫凌晨揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡　妻接通知崩潰

教官積勞成疾猝逝？　校方闢謠：家中跌倒不治，器捐遺愛4家庭

中山高仁德路段驚見機車！國道警：開單告發罰3千元以上

美女醫遭前夫家掀底　自曝遭惡搞...「第2個除夕夜大吵」錄音曝光

關熱水器拒讓兒洗澡…媽「被通報家暴」怒衝派出所　味道洩出G了

國民黨影射吳姓立委關說疫苗採購　吳秉叡怒告：有種就指名道姓

人夫愛打羽球！連7年與小三上山「激練雙打」…還搞小四、小五GG了

超商偷吃巧克力配蠻牛...又闖空門竊1萬　他囂張在捷運抽菸被逮

「股票換購靈骨塔」退休婦1900萬飛了　社子島詐騙家族吸金4千萬

陣頭少年台南遇6死大劫！同學淚憶「神明的小孩」...愛笑重感情

評／淚揭遭性騷「還要被檢討」　如果她不是雞排妹呢

快訊／桃園人夫凌晨揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡　妻接通知崩潰

60歲富豪「娶6妻」！全都認識3周就結婚...坦言從不約會「直接來」

東森自然美創新連鎖模式　多元通路助攻後疫情時代逆勢上揚

「這世界上，誰沒有誰活不下去？」《流金歲月》金句讓人瘋狂二刷

花8小時手作！她回家見PUI PUI遭「車車殺手」分屍　連眼睛都不見

扎實肉羹有咬勁！北投3大肉羹名店之一　必點黑白切脆爽生腸

抗旱水源來了！「日增9000噸供水」　新北、桃竹苗地區解渴

搶先接種莫德納疫苗！　男曝心得：打完第二劑「痛到吞止痛藥」

男直衝「借廁所」被拒惱羞！女房仲傻眼：有教養？　1關鍵超母湯

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

社會熱門新聞

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

3對情侶命喪台南！高大成曝頸椎斷裂痛苦過程

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

南檢完成自撞車禍6人死亡案相驗

姑丈擬提國賠：道路設計不良

男大生撞法拉利慘死！科技總座嗆：撞山壁提國賠嗎？

馬3借無照男肇事6死　車主民事賠償躲不掉

台南6死！3高中生「2中輟、1休學」…校方曝坎坷經歷

快訊／台中小客車被「水泥車、拖板車」夾爛…駕駛命危

台江大道車禍6死！同事揪出遊「爸媽全不知」

台南6死車禍「提國賠會成？」律師扯出關鍵人物

13歲少女只給初吻　男大生竟奪走初夜

更多熱門

相關新聞

1千萬入住天龍國不是夢！　民生社區、雙敦學區這樣買最划算

1千萬入住天龍國不是夢！　民生社區、雙敦學區這樣買最划算

只有1000萬元，在天龍國買一張黃金門牌行不行？最新一集《地產詹哥老實說》中，就為小資族整理出北市12行政區單價僅3~4字頭的路段，入手2房產品不難。另外，也意外曝光，民生社區、雙敦學區也可輕鬆用千萬入住。

尾牙、春節聚餐酒後勿開車　屏警規畫取締酒駕作為

尾牙、春節聚餐酒後勿開車　屏警規畫取締酒駕作為

屏東酒駕男衝路旁撞爛鐵皮屋　屋主嚇醒受傷送醫

屏東酒駕男衝路旁撞爛鐵皮屋　屋主嚇醒受傷送醫

母子當街互罵　她衝警所理論被揪出酒駕

母子當街互罵　她衝警所理論被揪出酒駕

人妻嗆喝酒就不用回來！隔天得知老公真的被撞死

人妻嗆喝酒就不用回來！隔天得知老公真的被撞死

關鍵字：

萬華熱水器洗澡酒駕

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

教育部：全國中小學延後至2月22日開學

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

大逆轉！翁立友再發聲力挺雞排妹提告

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

小樂吳思賢染毒首發聲

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面