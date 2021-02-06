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大媽閒聊遇小鮮肉消防員竟被電暈小鹿亂撞...一氧化碳中毒啦

▲▼幾名大媽閒聊遇上來宣導的小鮮肉消防員，竟然出現頭暈現象，原來是一氧化碳中毒。（圖／台中消防局提供）

▲▼幾名大媽閒聊遇上宣導的小鮮肉消防員，竟然出現頭暈現象，原來是一氧化碳中毒。（圖／台中消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市幾名中年婦人因天冷在家閒聊，其中1人抱怨酒量變差，連喝小麥汽水也頭暈，另1人見到上門宣導的年輕帥哥消防員，竟然怦然心動，暈頭轉向，其他人不久也都倒臥在沙發上，這時消防員驚聞屋內有瓦斯味，趕緊打開門窗並通報救護車。原來這是消防局防範一氧化碳中毒所製作的詼諧短劇，讓人不禁會心一笑，也令人印象深刻。

▲▼幾名大媽閒聊遇上來宣導的小鮮肉消防員，竟然出現頭暈現象，原來是一氧化碳中毒。（圖／台中消防局提供）

台中市消防局統計，去年1月少寒流，全市發生2件、3人因處在密閉室內，而出現一氧化碳中毒現象，今年因為連續幾波霸王級寒流侵襲，截至今天有14件、44人身體不適送醫，全台因為一氧化碳中毒死亡者有5人。

▲▼幾名大媽閒聊遇上來宣導的小鮮肉消防員，竟然出現頭暈現象，原來是一氧化碳中毒。（圖／台中消防局提供）

消防局為了防範一氧化碳所造成的意外，局長曾進財不但上電台宣導安全使用熱水器，救護車更是跟著垃圾車後面沿街宣導，相當用心。

消防局為了讓民眾謹記「正確安裝熱水器」、「保持環境通風」2大關鍵，攜手婦宣大隊，拍攝3分鐘的詼諧劇，劇中是幾名婦人在屋內聊天，門窗緊閉，男屋主當時使用燃氣熱水器洗澡，所產生的一氧化碳逸散到屋內，有人嘔吐頭暈，有人心悸，更有人暈倒在沙發上。

消防局提醒，家裡使用燃氣熱水器，裝置位置應保持環境通風，避免加裝門窗或晾曬大量衣物阻礙空氣對流，最好選購「強制排氣式熱水器」或「電熱水器」，一旦室內同時有2人以上頭暈、嘔吐、肢體無力等情形，要警覺可能是一氧化碳中毒，應立即開啟所有門窗，並撥打119求救，避免憾事發生。

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