關熱水器不讓洗澡「母子當街互罵」　婦人衝警所理論被揪出酒駕

▲劉母不滿警方偏袒兒子，不顧有飲酒便騎車跑到警所理論遭逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名婦人與兒子在深夜發生爭執，鄰居聞訊報警處理，警方到場協調，兒子不滿母親將熱水器關掉，所以才與母親發生爭執，協調結束後返回警所，沒想到該名母親竟然追到派出所，質疑警方偏袒兒子，卻遭警方揪出她酒駕。

警方調查，60歲的劉姓母子日前凌晨3時許，在大理街上當街互罵，結果雙方爭執造成鄰居不滿，警方接獲通報後趕忙前往現場處理，兒子向警方抱怨「母親將熱水器關掉，不讓自己洗澡」，警方也依規定通報家暴情形。

但警方離開後，劉姓母親越想越不滿，在喝了酒後竟騎車跑到派出所理論，劉女一進入派出所後開始抱怨，不滿警方只聽兒子說，都偏袒兒子...；員警安撫劉母情緒，但靠近卻發現濃郁的酒味，隨即詢問女子如何前往派出所。

劉母理直氣壯表示，「我騎車來，要測你就測啊」，員警隨即進行酒測，發現酒測值0.55，當場將劉女依公共危險現行犯逮捕，訊後將她送辦。婦人這下不僅扯上家暴，又多了條酒駕，警員直呼「得不償失」。

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