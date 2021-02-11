▲金牛年北海岸走春景點避車潮，金山警分局籲善加利用替代道路。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節過年北海岸走春，可以欣賞到山與海的景色並到野柳風景區、龜吼漁港、金山老街、石門洞等熱門景點遊玩，北海岸僅有台2線一條主要幹道，新北市金山警分局為有效疏運及分散車流，春節連續假期間除夕至初五2月11日至16日（除夕至初五），請利用替代道路路線行駛。

金山警分局表示，野柳風景區：遊覽車、自小客車請由臺2線玉田路口（翡翠灣）右轉行駛山路前往地質公園及海洋世界；法鼓山、中角灣及石門：請利用萬里區台2線下社路口右轉行駛磺清路前往；金山老街：1.每日10至18時封閉管制金山區民生路、媽祖街，12時至20時縮管制車輛由中興路往台2線（公車、公務車、機車除外）；2.請居民及遊客車輛，繞行磺清路或中正路轉往台2線前往基隆。

▲金山警分局籲善加利用替代道路路線行駛。

金山警分局根據往年狀況分析，遊客下國道後往野柳、金山、石門尖峰時段約為11時至15時，返程往基隆、國道1、3號約為14時至19時，金山警分局已派員加強車流疏導，提醒民眾隨時注意收聽警廣路況報導，依替代道路改道行駛，如發現交通事故，可立刻撥打110報案，警方將派員處理排除事故，共維交通順暢。

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