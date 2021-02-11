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春節金瓜石、九份恐湧人潮　瑞芳警實施三階段交通管制

▲春節金瓜石、九份恐湧人潮 瑞芳警實施三階段交通管制。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

▲春節金瓜石、九份恐湧人潮，瑞芳警實施三階段交通管制。（圖／新北市瑞芳警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節連續假期，新北市政府瑞芳警分局預估金瓜石、九份地區有大量遊客湧入，將透過三階段管制措施，利用景點停車場容納量來衡量景點內的遊客總量。若中央流行疫情指揮中心因應防疫需求通報人潮管制時，將配合進行交通分流管制措施，請遊客遵守警方指引。

瑞芳警分局表示，春節連續假期金瓜石、九份景點交通管制措施：「般管制管制」遊覽車、中型巴士等大型車輛進入，其他自小客車輛自由通行。「A級管制」當九份地區停車場停車量達8成時，車輛僅開放至新九號停車場及水湳洞停車場停放，並請民眾轉搭接駁公車；「雙A級管制」若遊客持續進入，停車空間不敷使用，警方僅開放公車、當地居民、持有通行證及婚喪喜慶等公共運輸車輛進入九份地區，直至車流量舒緩為止。在這段期間，將請遊客改至周邊景點，避免人潮壅擠。

▲春節金瓜石、九份恐湧人潮 瑞芳警實施三階段交通管制。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

▲瑞芳警分局預估金瓜石、九份地區有大量遊客湧入，將透過三階段管制措施。

瑞芳警分局呼籲，由於疫情關係，屆時請各位民眾檢視「人潮儀表板」相關資訊並配合區公所與警方的疫情管制措施，進行分流疏導，以維護個人健康。另外，春節期間若有私人停車場違規攬客及收費紊亂情形，屆時警方將配合交通局加強執行取締、稽核，客運業者將每日機動調度接駁班次、連假期間內也將暫停非緊急狀況道路施工申請。

金瓜石、九份地區停車場車位狀況一覽：汽車停車場（可停放小汽車計約690輛）勸濟堂停車場：可停放小汽車約50輛；隔頂停車場：可停放小汽車約50輛；福山宮停車場：可停放小汽車約20輛；新9號停車場：可停放小汽車約160輛；水湳洞停車場：可停放小汽車約300輛；台陽停車場：可停放小汽車約110輛。另外，大型車停車場（可停放大型車計約120輛）新九號停車場：可停放大型車約40輛；水湳洞停車場：可停放大型車約80輛。

▲春節金瓜石、九份恐湧人潮 瑞芳警實施三階段交通管制。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

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