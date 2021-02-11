國1台北-圓山紫爆車速18公里　中部彰化到埔鹽系統塞9公里長

▲74快速道路接近中午車潮湧現，車子緩慢前進。（圖／翻攝高公局網站）

記者陳詩璧／台北報導

除夕國道路況一片綠，一直到了11點過後，不少路段開始湧現車潮，像是國1台北-圓山北上路段，車速一度掉到18公里，呈現紫爆的狀態，中部國1過了王田之後開始車多，最塞是在彰化到埔鹽系統，車速約32公里，一塞塞了9公里長。

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▲國1台北-圓山北上路段，上午11點過後開始出現車潮，車速一度掉到18公里。（圖／翻攝高公局網站）

高公局表示，今（11日）凌晨0點到5點平均交通量為7.7百萬車公里，是年平均平日（3.5百萬車公里)之2.2倍；預估全天的交通量為90百萬車公里。上午全線都是呈黃綠色，車速都能維持在60公里以上，但到了接近中午時段，不少民眾要出門吃飯，車流開始湧現。

以國1來看，上午11點過後，台北-圓山北上路段時速一度掉到18公里，國1高架校前路-楊梅端南下路段時速約30公里，來到中部，國1南下從王田開始車多不好走，最塞是彰化到埔鹽系統，車速約32公里，塞了9公里長，而國3的中投到霧峰南下路段，車速是35公里左右。其他像是74快速道路大里二到霧峰東向路段車速約31公里。

▲國1圓山段車多不好走。（圖／翻攝高公局網站）

今日凌晨0點30分，國3南向371.1公里發生兩小客車追撞失控翻覆A1事故，已於凌晨3點48分排除。經初步了解是駕駛者未繫安全帶摔出車外遭後方車輛撞擊致死。高速公路局呼籲民眾行車時務必繫妥安全帶，並注意車前狀況，保持行車距離，以維行車安全。

而國道今日有不少管制措施，提醒民眾從凌晨0點開始到中午12點，國5南向石碇、坪林匝道封閉、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0點到清晨5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。高公局預判上午以南向車潮為主，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

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