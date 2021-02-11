除夕「國道5路段」湧車潮！塞車時段一次看　南向下午出發避車潮

▲春節連假國道路況大致順暢。（圖／記者張榮恩攝）



記者李宜秦／台北報導

今日是春節連假第二天，也是除夕團圓日。交通部高公局預判今日易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-關西、快官-霧峰、國5南向南港系統-坪林等五大路段的上午時段，故建議南向用路人可利用下午時段出發。

高公局表示，預估今日國道交通量為90百萬車公里，略高於年平日平均(88百萬車公里)，其中南向交通量可達52百萬車公里，為年平日平均的1.2倍。

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高公局預判今日易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-關西、快官-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段之上午時段，故建議南向用路人可利用下午時段出發。

▲除夕國道交通量預測。（圖／高公局）



今日國道相關疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林南向入口匝道封閉、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

除夕壅塞路段與時段

國1南下：

9-12 時楊梅-新竹系統

9-12 時彰化系統-埔鹽系統

國3南下：

9-12 時三鶯關西

10-12 時快官-霧峰

國5南下：

8-16 時南港系統-坪林

▲春節連假國道疏導措施。（圖／高公局）