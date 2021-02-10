午後國道「3地雷路段」曝光！塞車時段一次看　國5車潮16點才紓解

▲國道今日部分路段發生事故造成回堵。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

今天是春節連假第一天，交通部高公局表示，研判下午國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統及國5南向南港系統至坪林等三大路段可能會出現車多情形。

根據高公局1968 APP顯示，國5雙向車多，時速約60公里，另外湖口服務區－新竹、新竹一－新竹二、竹東－竹東端、彰化－埔鹽系統等路段車流較多，時速約40公里。

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高公局表示，今日截至上午11時，國道全線交通量為32.5百萬車公里，預估本日交通量為105百萬車公里。上午國道路況，除國1南向湖口服務區至新竹、國3南向茄苳至香山等路段因事故造成壅塞外，其餘國道路況大致正常。

▲春節連假首日國道交通量預估。（圖／高公局）

高公局研判下午國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統及國5南向南港系統至坪林等路段可能會出現車多情形；建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局提醒民眾，假期間多利用公共運輸，若自行開車，則於出發前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。如車輛故障或發生事故時，可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理。

小年夜塞車路段與時段預測：

國1南向：

9-17 時楊梅-新竹系統

9-17 時彰化系統-埔鹽系統

國3南向：

9-13 時三鶯關西

10-12 時快官-霧峰

國5南向：

8-16 時 南港系統-坪林