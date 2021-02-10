初一起連3天湧出遊人潮！雙鐵「這天」搭車人數恐破80萬

▲林佳龍表示，春節疏運情形到目前為止大致良好。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是春節連假第一天，交通部長林佳龍今日視察台北車站防災中心疏運整備情形。台鐵局評估，平均日運量約為60萬人次，運量最高峰的時間為初三，運能可達70萬人次；高鐵公司表示，預計單日最大運量為初二，約20萬人次，等於每日雙鐵運量約達80萬人次。

林佳龍表示，由於近兩年都是小年夜就放假，因此國道車流、大眾運輸搭乘旅客不會擠在除夕當日趕著返鄉，進而造成大塞車。今年春節疏運情形良好，國道路網大致順暢，雙鐵疏運雖取消自由座與限制站票，仍可維持正常疏運，預計在初一到初三將湧現另一波車潮與人潮。

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台鐵局運務處長張錦松表示，返鄉人潮高峰為昨日午後到明日上午間，旅遊人潮集中在初二到初四，返工與返校人潮則集中在初三到初五。預估平均日運量為60萬人次，最尖峰落在初三，運量約有70萬人次。

張錦松指出，台鐵局加強防疫措施，包括禁止飲食、限制每列車120張站票、每車廂站票限制15人等，另外再增購16部紅外線測溫儀，目前共有65部、54車站都有設置。另外車站窗口都有提供酒精消毒液，旅客可多加利用。

▲▼林佳龍視察北車防災中心。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司表示，春節期間消毒頻率加倍，從每兩小時消毒一次改為每小時一次，車站出入口廣設乾洗手，並實施全車對號座、禁止飲食等措施，受到停售自由座影響，高鐵下修春節期間運量，約11.5萬到20.9萬人次，減少27.5％，預計單日最大運量為初二的20萬人次。

高鐵公司指出，將有一組備用車隨時機動加開列車，在初五、初六北上首班車提早10分鐘發車，初四、初五共8北上班次延後半小時收班，並協調運輸業者提供接駁服務。

高鐵公司補充，雖然受到全車對號座導致運量下修，但根據前兩日疏運資料來看，前天運量比預估多了3萬、昨天少了1萬人次，可見旅客有提早返鄉，或因在尖峰時段買不到車票，改搭乘離峰時段的班次，所以全車對號座確實發揮分流與防疫的成效。

對於外界擔心，台鐵不限制電子票證旅客恐成防疫破口一事，林佳龍表示，從這幾天旅運量來看，電子票證沒有產生太大干擾，也沒有害列車因此擠爆，且都是以短途旅次為主，因此若要限制也有困難，才會預留空間。