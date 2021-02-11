對變種病毒效力低！WHO卻超推AZ疫苗　65歲老人、南非變種也適用

記者張寧倢／編譯

新冠變種病毒讓全球各國再次轉緊發條，重視防疫。然而，先前有研究指出，阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作的疫苗（又稱AZ疫苗）對南非變種病毒（501Y.V2）的效力有限，南非已於7日宣布停打。對此，世界衛生組織（WHO）表示，無論是65歲年長者或變種病毒擴散國家都推薦使用此款疫苗。

▲南非政府宣布停打AZ疫苗，表示將會等待專家研究之後的建議，再繼續進行接種計畫。（圖／路透）

根據BBC報導，考慮到AZ疫苗對501Y.V2在年輕族群的輕中度症狀僅提供「最低限度的保護力」，牛津大學與阿斯利康已著手改良。但WHO建議，總體有效率達63%的AZ疫苗仍適用，65歲以上年長者亦然，如同英國正在進行的，將第二劑疫苗施打的時間延長至8到12周的作法，能使疫苗發揮更大效用。

WHO免疫學主任歐柏萊恩博士（Katherine O'Brien）表示，南非的研究「尚無定論」，可信的是，此疫苗仍然可以預防嚴重疾病。WHO免疫策略諮詢專家小組（SAGE）主席卡碧歐托博士（Alejandro Cravioto）說，「即使是在有南非變種病毒流傳的國家，也沒有理由不推薦這款疫苗。」

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