歐洲最高齡人瑞確診「竟無症狀痊癒」　117歲壽宴上慶祝挺過疫情

▲歐洲最長壽人瑞安德烈修女（Sister André）今年已高齡117歲。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

歐洲「最長壽人瑞」安德烈修女（Sister André）現居於法國一家養老院，上個月院內爆發群聚感染，她也在確診名單中，但安德烈修女除了略感疲倦外，竟然毫無症狀，本周隔離出關後，她正式成為了最年長的新冠倖存者。然而好事成雙，安德烈修女11日更將迎來117歲壽辰，屆時她將在盛宴上舉杯歡慶。

根據《紐約時報》報導，出生以後經歷過兩次世界大戰、1918年流感大流行的歐洲最長壽人瑞──安德烈修女，現住在法國東南部土倫市（Toulon）的一家養老院，疫情以來尚無任何病例，直到上個月，護士們著手處理疫苗接種事宜之際，竟爆發群聚感染，88位居民中有81人確診，其中11人死亡。

▲安德烈修女感染新冠肺炎之後幸運地毫無症狀。（圖／路透）

養老院發言人塔維拉（David Tavella）表示，安德烈修女也在這波病毒擴散中染疫，她在數周的隔離期間，除了因為略感疲憊才比平時睡得更多之外，沒有其他症狀，她知道這是因為病毒入侵，而不是因為她的年齡所致，安德烈修女本周結束隔離後，已經正式成為全球最高齡的新冠肺炎倖存者。

塔維拉說，安德烈修女現在很平靜、容光煥發，很期待11日可以慶祝她117歲的生日，到時她將在與家人、土倫市長進行通話之後，迎接來訪的主教，並品嚐壽宴上的美酒與佳餚，「修女不斷告訴我，她對新冠病毒未感恐懼，因為她不怕死，她要把疫苗留給那些更需要的人。」目前養老院居民都已全數康復。

▲安德烈修女希望將疫苗留給那些比她更需要的人。（圖／達志影像／美聯社）

出生1904年的安德烈修女，原名路西爾蘭登（Lucile Randon），1944年加入天主教慈善會之後獲得了修女的頭銜，雖然現在雙眼失明、乘坐輪椅，有時會感到孤獨或需要依靠，但她現在已經挺過新冠疫情帶來的折磨，她「抗疫成功」的故事在法國成為了頭條新聞，為這個接種疫苗人口數現僅不到3%的國家帶來一點振奮消息。

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