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疫苗接種集中10個富國　譚德塞：目前的接種策略「自欺欺人」

▲▼拜登接種疫苗。（圖／路透）

▲WHO指出，目前的疫苗接種集中在10個富國。圖為拜登接種疫苗。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

世界衛生組織（WHO）與聯合國兒童基金會（UNICEF）的高級官員稱，目前全球的新冠肺炎疫苗出現分配不公平的現象，富裕國家已經為數百萬人接種了，較貧窮的國家卻沒有任何一個人接種，目前的接種策略根本是自欺欺人。

根據CNN報導，WHO秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）與 UNICEF 執行主任佛爾（Henrietta Fore）發表的聯合聲明表示，目前全球已經注射了1.28億劑的疫苗，當中超過4分之3集中在10個國家，他們佔全球GDP的60%。

但是截至今天為止，全球尚有130個國家，這些國家擁有25億人口，尚未進行過單次給藥，目前的接種策略是一種「自欺欺人的策略」（ self-defeating strategy ），將犧牲許多人的生命與生計，並且提供病毒突變的機會，達成逃避疫苗的目的。

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲WHO秘書長譚德塞認為，目前集中在富國的接種策略是自欺欺人。（圖／路透）

聲明中呼籲，為了確保能在疫苗能在2021年的前100天，在所有國家推廣，這些國家的政府應該在國內的醫護與高風險人員接種完疫苗後，與其他國家共享疫苗。

生產商應該透過擴大生產規模，以及技術轉讓給其他國家的方式增加供應量，如此才能達到疫苗公平分配所需要的供應量。

聲明最後強調，「我們需要全球領導，才能擴大疫苗生產量，並實現疫苗公平，新冠肺炎與我們的命運有著千絲萬縷的關係，無論輸贏我們都將攜手共進」。

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