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疫苗到手「明年春節還是無法出國過年」　醫點出關鍵原因

▲▼新冠肺炎疫情未見降溫,桃園機場持續加強邊境管制,國際線航班大多取消,機場內十分冷清,防疫,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,武漢肺炎,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠肺炎延燒1年餘，原本熱鬧的桃園機場，春節期間是空蕩蕩。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／綜合報導

指揮中心小年夜公布取得莫德納（Moderna）505萬劑疫苗，並與1家國產疫苗簽訂500萬劑合約，由COVAX分配得AZ疫苗，最快2月底就會到貨。雖然目前確定已有1025萬劑到手，仍有醫師直言，「明年春節還是無法出國過年」，因為疫苗不只要看施打效力，還要看接種率，「全世界要達到群體免疫，在今年是絕對不可能」，就算出國了，也不能玩得開心。

精神科醫師沈政男在臉書發文，分析疫苗效力，最快到貨的AZ疫苗防護效力只有70%，且對變種病毒無效；6月有望抵台的莫德納疫苗，保護力雖有95%，但屆時能拿到多少劑還不確定，如果只停留在500萬劑，就只有老人可打，年輕人、小孩基本上打不到。具有同等防護效力的BNT疫苗目前則尚未取得。

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沈政男近一步分析，就算台灣在年底前，真的拿到足夠的莫德納或輝瑞疫苗，全家人也接種了，「保護力還是95%，不是100%」，就算去到疫情嚴重的國家，恐怕還是玩的不開心。

▲▼新冠肺炎疫情未見降溫,桃園機場持續加強邊境管制,國際線航班大多取消,機場內十分冷清,防疫,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,武漢肺炎,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠肺炎疫情未見降溫國際線航班大多取消。（圖／資料照／記者李毓康攝）

以台灣人最常去的日本來說，雖然已買好充足疫苗，下個月即將開打，但施打意願僅有3成多，比台灣日前做的醫護施打意願調查65%還低，「試問，如果到了明年初，日本人大部分都沒打疫苗，你即使打了，敢去嗎？」。

最後，沈政男提到，最近全球調查數據顯示，僅有10個國家民眾施打疫苗意願超過5成以上，「因此，全世界要達到群體免疫，在今年是絕對不可能」，即使疫苗生產速度夠快，施打率也無法達到理想程度。

他另提到，未來隨著接種人數增加，採觀望態度者，或許也會心動，不過只要一出現不良反應，就可能導致施打意願降低。「所以說，我的答案是：歹勢，明年春節，你還是無法出國過年。」，「至於台灣能不能解封，恐怕是一件更困難的事了。」

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