加拿大挺台議員再發聲！　 籲杜魯道政府「擁抱台灣」

▲古柏2020年11月和駐加拿大台北經濟文化代表處大使陳文儀會面。（圖／翻攝自Facebook／Michael Cooper）



文／中央社記者胡玉立多倫多10日專電

被台灣人暱稱「拼字哥」的加拿大友台眾議員古柏（Michael Cooper）再度高調挺台。他9日發表專文呼籲「杜魯道政府必須在外交和貿易上擁抱台灣」，文中細數諸般理由，要杜魯道莫再遲疑。

亞伯達省聯邦眾議員古柏在他的臉書專頁附上文章連結，將中華民國國旗與加拿大國旗並陳寫道：「（加拿大總理）杜魯道（Justin Trudeau）全心全意放在中共身上是沒用的，與有共同價值觀的印太地區盟友加強關係的時候到了；台灣是好起點。」

古柏在加拿大保守黨網路新聞雜誌（The Post Millennial）發表專文，呼籲加拿大政府支持洽簽台加投資保障協定（FIPA）、挺台加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，也應與台灣強化外交關係，派遣部長級官員訪台。

古柏在標題「杜魯道政府必須在外交和貿易上擁抱台灣」文中寫道，「面對中國侵略行為加劇，

強化與加拿大價值觀相同的印太地區盟友的聯繫，符合加拿大戰略利益，沒有比台灣更好的起點」。

古柏指出，杜魯道曾在2017年向歐洲議會發表演講強調自由貿易好處多多，但談到貿易和有意義往來，杜魯道及其政府卻大大忽略加拿大在印太地區的天然盟友、擁有2350萬人口且充滿活力的民主經濟發電機－台灣。

他說，杜魯道政府對台灣缺乏興趣，幾可確定是因他之前全心想強化與中共政權聯繫。但中共卻以人質外交回應加拿大伸出的橄欖枝，威脅香港逾30萬加拿大人的安全福祉，還對加國採取懲罰性貿易措施。

台灣是加拿大第13大貿易夥伴，也是加拿大在亞洲第5大貿易夥伴，雙方年貿易額近80億加幣（約合台幣1785億元）。古柏提到，加台自2017年1月開始實施避免雙重課稅協定，加拿大理當邁開步伐，與台灣洽談FIPA。

Trudeau’s preoccupation with Communist China isn’t working. It’s time to strengthen ties in the Indo-Pacific region... 由 Michael Cooper 發佈於 2021年2月9日 星期二

加拿大已簽署生效38個FIPA，許多是貿易活動有限的國家，如塞內加爾（Senegal）、幾內亞（Guinea）、馬利（Mali）及幾乎沒有和加拿大有任何貿易的科索沃（Kosovo）。

古柏點出關鍵問題：「加拿大為何不努力與我們第13大貿易夥伴和亞洲最有活力的經濟體建立FIPA？公平地說，加台進入FIPA談判後，中共任意拘留加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和史佩孚（Michael Spavor ），談判就停了。現在是該恢復談判了。」

古柏也談到台灣渴望加入CPTPP，主張加拿大應與日本一起支持台灣加入。台灣的先進經濟已在印太地區獲得良好整合。不論是台灣加入CPTPP或加台簽署貿易協定，加拿大和台灣都是雙贏。

古柏並舉台灣已與新加坡和紐西蘭簽有貿易協定為例，要杜魯道政府別擔心與台灣增強貿易會觸犯中共。

他還主張加拿大應與台灣加強外交關係，包括派遣部長訪台與對口的台灣部長會晤。古柏說：「早就該這麼做了。」

古柏強調，杜魯道政府自視是領先全球的「進步」政府，加強與台灣關係完全符合政府「進步」形象。畢竟，台灣已將同性婚姻合法化，持續努力與原住民和解，致力因應全球最大挑戰氣候變化，與台灣加強往來有良好的經濟和政治意義，也可讓自許為「進步主義者」的杜魯道感覺良好。文末問道：「杜魯道還在等什麼呢？」

古柏去年1月29日於國會質詢時，將「台灣」的英文拼法T．A．I．W．A．N 逐字念出來，要求杜魯道對台灣參與世界衛生組織（WHO）相關會議的立場表態。杜魯道答覆時，明確支持台灣以觀察員身分參與WHO。

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