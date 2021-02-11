川普帳號永久封鎖！　推特：他2024再當選總統也不恢復　

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國前總統川普（Donald Trump）的推特帳號在年初遭封鎖，推特（Twitter）官方10日表示，此封鎖是永久性的，就算他再次當選總統或擔任任何公職，都不可能恢復帳號。

推特首席財務長西格爾（Ned Segal）10日被問到「若川普2024年再度當選總統，是否能恢復其推特帳號」時表示，川普的推特帳號是被永久性封鎖，「當你被移出平台時，就是被移除了，不管你是評論員、財務長或是前任、現任公職人員。

西格爾強調，「記住，我們的政策是確保人們不煽動暴力，如果有人煽動暴力，我們必須把他從平台服務中移除，且不允許回來。」

美國1月7日發生川粉攻佔國會暴動，川普在推特上先後上傳影片與貼文，除了在影片中向支持者喊話「和平回家」並重申選舉遭邪惡舞弊外，還批評一向挺他的副總統潘斯（Mike Pence）沒有擔當。

台灣時間1月9日，推特官方表示，經過仔細審查後，川普推特帳號@realDonaldTrump，因存有進一步煽動暴力的風險，所以宣布「永久停用該帳戶」。

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