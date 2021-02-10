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美樂透這幾個數字最夯！　專家曝：買「5張不同號」中獎機率最高

▲▼美國Mega Millions樂透彩再槓，獎金上看16億美元。（圖／路透）

▲美國Mega Millions樂透彩。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

許多人購買樂透時會習慣電腦隨機選號，或者是選一組自己的幸運號碼。對於專家來說，每個數字被抽到的機率都是一樣的，但根據美媒統計，自2017年10月至今有10個號碼，曾經在「超級百萬」樂透的頭獎組合中出現30次以上，過年期間不妨用這些數字來試試看手氣。

根據《LottoNumbers》網站統計，「超級百萬」樂透頭獎數字組合中「31」共出現34次，其次是10號的33次，接著是14、43、48、62的32次，然後是17、70的31次，最後是08、34的30次。其他熱門的號碼還有11、24、28，它們都出現過20次以上。

美國「超級百萬」（Mega Millions）頭獎金額動輒上億美元，哈佛大學統計學系教授格里克曼（Mark Glickman）也曾表示，以超級百萬為例，一次購買5張不同號碼的彩券，可以讓中獎機率增加5倍，「但中獎的機率還是極低，可能被雷打到的機率還要更大一點點而已。」

►億元頭獎得主有78%是男性！　長眉、高鼻、櫻桃小嘴財運最旺
►大樂透飆5.5億…4星座手氣旺！　「開運祕技+中獎時間」大公開
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