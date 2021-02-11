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荒野生存33天！2男1女翻船「受困無人島」　靠老鼠肉、椰子水苦撐

▲▼美國海岸防衛隊（USCG）發現3名古巴人受困無人島。（圖／翻攝自USCG）

▲美國海岸防衛隊（USCG）發現3名古巴人受困無人島。（圖／翻攝自USCG）

記者張寧倢／編譯

荒島漂流記竟在中美洲的加勒比海真實上演，美國海軍日前在佛州西島與古巴之間海域上，發現一個無人島上有不尋常的大面旗幟，仔細一看才發現是2男1女受困在島上，於是立刻派遣當地的直昇機救難隊展開救援行動。據了解，這3名古巴人的荒野生存時間長達33天，靠著吃海螺與老鼠肉活下來。

▲▼受困地點位於加勒比海巴哈馬群島中的一個岩礁無人島。（圖／翻攝自Google地圖）

▲受困地點位於加勒比海巴哈馬群島中的一個岩礁無人島。（圖／翻攝自Google地圖）

根據美國電視台《WPLG》報導，美國海岸防衛隊（USCG）日前發布聲明稱，邁阿密航空站HC-144海上哨兵8日例行巡邏時，機組人員在佛州基韋斯特（Key West）與古巴間的海域附近，發現某個無人島上有一些不尋常的旗幟，靠近一看竟發現有3人用力揮舞著古巴國旗。

MH-60直昇機飛行員、飛官阿勒特（Mike Allert）於9日表示，「除了他們自己掛的一個大型十字架之外，我們還看到了他們手中的國旗。」報導指出，來自古巴的2男1女出海時遇到大浪而翻船，在海上漂流一段時間後才游到巴哈馬群島薩爾礁巖淺灘（Cay Sal Bank）東南端的一個無人礁島「Anguilla Cay」上，總共流浪了33天。

▼美軍出動直昇機救出3人，結束他們長達近5個星期的漂流記。

報導指出，在美國海軍出動直升機成功救出受困的3名古巴人之後，其中一名漂流者透露，他們靠著吃海螺與老鼠肉活了下來，缺少淡水的險境差點讓他們死於非命。美國海軍中尉多爾地（Justin Dougherty）表示，這3人能存活下來非常難得，可能是吃椰子攝取水份，「我很驚訝他們還能保持著這麼好的狀態。」

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