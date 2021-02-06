川普組黨民調曝！64%共和黨選民「有意出走」　將豪取美國第2大黨

▲川普上月傳出有意籌組新政黨。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

先前傳出美前總統川普將籌組一個名為「愛國者黨」（Patriot Party）的新政黨，而民調機構「國會山莊報與哈里斯」（Hill-HarrisX）共同進行的調查指出，有超過6成的共和黨選民表示，若事情成真，他們有意願加入川普創立的政黨。

根據《國會山莊報》報導，在1月28到29日針對945人進行民調顯示，有64%註冊為共和黨籍的選民表示，如果前總統川普未來真的籌組政黨，他們有意願加入這個新政黨，其中更有32%的人聲稱，自己非常有可能入黨。

▲民調機構執行長表示，川普若真的籌建政黨，很可能超越共和黨，躍升美國第2大黨。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，其餘36%的共和黨選民則表示，他們不太可能或幾乎不可能加入川普的新政黨。調查也發現，中間選民有28%、民主黨選民也有15%表態可能加入第三黨，以整體選民來看，願意加入的人數比例則約有37%。

機構CEO、首席民意調查者奈修（Dritan Nesho）表示，這表明儘管發生國會暴亂，川普仍然是美國政壇一股不可忽視的力量，得益於多元化背景組成的選民，他的支持者比例約達3分之1，如果川普自行創黨，很可能會變成第2大黨，而把共和黨推到第3位。

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