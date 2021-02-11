台灣毛小孩、飼主「值得更好」 東森寵物雲力拚全台300店

◎採訪：陳弘修、陶本和、陳家祥

◎攝影：ETtoday新聞雲攝影中心

文／陳家祥

趕在農曆年前，總統蔡英文特地抽空進行第一次逛寵物店的體驗，她選擇了全台最大的寵物專業連鎖店《東森寵物雲》，親自幫家裡的毛寶貝挑選年貨、食品與保健品。

《東森寵物雲》董事長陳安祥表示，寵物雲只花了2年時間就成為業界領頭羊，未來將進一步加速擴展，目標在2024年之前達到300家店的規模，因為「台灣的飼主值得更好、台灣的毛小孩值得更好！」

▲完整的服務體驗，是蔡英文選擇《東森寵物雲》採買的重要原因之一。（圖／記者徐文彬攝，下同）

從吃的、用的到醫療、美容 寵物雲讓蔡英文超驚艷

在蔡英文參訪《東森寵物雲》新莊旗艦店的當天，陳安祥也一路陪同導覽並解說，包括商品區、認養區、小寵區、水族館，以及森寵動物醫院、美容區。

對於《東森寵物雲》提供一應具全的服務，蔡英文也驚呼連連，當她得知森寵動物醫院有到府看診服務時，更直接表示家裡的毛寶貝們未來有需求的話，還要麻煩森寵動物醫院的醫生。

談到與總統的互動，陳安祥表示，一開始得知蔡英文要來訪時，團隊是既興奮又緊張，也很開心，因為可以讓總統了解台灣目前的寵物業是什麼樣的經營型態。

陳安祥也透露，團隊在內部開會時真的有對蔡英文做功課，在內部開會時，全體同仁還先看完一遍《ETtoday新聞雲》採訪團隊2019年開箱蔡英文「寵物集團」的報導與影片，以了解總統私底下對於2隻貓、3隻狗的真實互動，「大家忽然心放下來了，因為總統不只是來閒逛，她是真的有需求、飼養過寵物，大家就很興奮的做準備」。

▲蔡英文到《東森寵物雲》新莊旗艦店參訪，董事長陳安祥（右）擔任最強導覽員。（圖／記者徐文彬攝）

陳安祥強調，他希望總統來逛寵物店時，也能看到整個產業的發展面貌，所以當初的規劃設定是以完整的「寵物生態服務」為方向。

《東森寵物雲》新莊店旗艦店能完整提供寵物的食、衣、住、行、育、樂的多元服務，除了貓、狗，還有烏龜、有爬蟲類、淡水魚、海水魚，以及倉鼠等小寵。

對於設置小寵區，陳安祥也分享了一個小故事，他說，當初新莊店在整修時，有位父親帶著2個女兒走進店裡，女兒突然用撒嬌的語氣說，「好想養倉鼠」。這才讓陳安祥知道，寵物圈裡不是只有狗跟貓而已，很多可愛的小寵都值得飼養的，因此讓他更加堅定要設置小寵區。

▲一般寵物店少有「小寵區」的設置，蔡英文也特別駐足聆聽解說。（圖／ETtoday攝影中心）

目前，新莊旗艦店在硬體設備上，可以美容、住宿、醫療、照護等服務，加上森寵動物醫院有資深獸醫師執業，還能滿足寵物健檢、手術等需求。

另外，店內規畫的寵物美容專區，是由師承日本國際級老師來帶領團隊。認養區更是有系統性的規劃，與新北市的寵物流浪之家合作，幫浪貓進行飼主媒合。

在店內，這些浪貓都受到精心照料，情緒穩定之後才會開放認養，店內人員還會仔細與領養者交代浪貓的習性，喜歡吃什麼、分量多少、作息等，體貼飼主外也降低初期磨合的問題，飼主若有任何問題也可以回店做諮詢。

▲從商品到寵物美容、住宿、醫療，《東森寵物雲》幾乎能滿足飼主的所有需求。（圖／記者徐文彬攝）



讓寵物店變超商 毛孩食衣住行全都照顧到

《東森寵物雲》全台門市現階段已超過百間，談到身為國內最大寵物專業連鎖店的下一步，陳安祥表示，寵物市場走過2000年到2010年的急速發展期後，如今進入成熟期，發展要走向精緻化、服務與消費者體驗都要更好。

他舉例，過去雜貨店轉型成福利中心、便利商店，一路到現在「鼎足而四」，市場上以全家、OK、統一、萊爾富為主，「大體系帶來的嶄新服務是以前的業者所不能及的，以前從來沒有辦法想像，以前可以去一個便利商店或是福利中心影印、繳費、提款、吃東西？」

回到寵物業市場，陳安祥認為，過去寵物業界以小型業者為主，沒有大型企業關注過，導致服務水準一直趕不上國外，過去參訪日本、中國大陸的寵物展，裡面包羅萬象的商品、超大展間、有機飼料、最好的保健品等，「真的覺得有如自己是井底之蛙，原來世界已經變成這樣」。

▲地上走的、水裡游的，各種寵物的需求都可以在《東森寵物雲》獲得滿足。（圖／記者徐文彬攝）



「台灣的飼主值得更好、台灣的毛小孩值得更好！」陳安祥說，他訂下的目標是要把寵物店發展成便利商店，有包羅萬象的服務，飼養寵物就如同養小孩，會碰上各種疑難雜症，但人有問題可以去診所，「請問飼主到哪裡問問題？難道天天去獸醫院嗎？不，我覺得寵物通路扮演一個很好的角色」。

陳安祥強調，每一間《東森寵物雲》的店長或店員，熱愛動物之餘也幾乎都有飼養寵物，因此更能站在飼主的出發點設想。

《東森寵物雲》跟別人不一樣的地方還包括內部有特別的考核制度，通過考試後才能成為貓專家、狗專家、小寵專家、水族達人，他們在第一線可以先幫忙飼主解決基本問題，不需要再動不動就上獸醫院，「我覺得寵物店存在的價值在服務跟諮詢，這件事我要把它做好做滿，再來是把周邊的服務做滿」。

「旗艦店+社區店」構成寵物服務網 2024衝300家店

對於接下來還要繼續在台灣各地佈局，陳安祥也強調，展店都是經過思量且具有策略目標。他舉例，在每個大區塊裡，譬如一個縣市，會有一間旗艦店，周邊再布局小型的社區店，「便利超商之所以有存在的價值，就是它便利，所以我有一部分社區店是提供便利性，提供簡單的服務跟諮詢，旗艦店則是大到可以讓飼主『一站購足』，甚至可以帶毛小孩去裡面逛」。

「我希望未來能夠漸漸拉升行業的水平。」對於未來發展的願景，陳安祥野心勃勃，希望能用更好的裝修、更完整的服務項目，帶來更多的客流量，「這對這行是好的，樹立一個典範後，如果其他業者願意跟進，是好事，對飼主也是好事」。

陳安祥說，原本目標在2025年前做到220家，但的目標設定也隨著市場變化而有所調整，現在要更積極加速，希望在2023至2024年時，就能達到300家的規模。

▲《東森寵物雲》將加速發展，目標在2024年之前展店達300間的規模。（圖／記者徐文彬攝）