諷刺！蔡英文台上宣導婦幼安全　攝助台下拐少女樓梯間2度愛愛

▲總統蔡英文2019年出席「第四屆婦女庇護安置大會」，宣導性別平權理念，未料會中就傳出攝影助理在大會中性侵未成年少女。（圖／資料照，與本案無關／記者林敬旻攝）



記者林冠吟／高雄報導

總統蔡英文2019年11月出席「第四屆婦女庇護安置大會」，在會中致詞時強調台灣將致力落實兩性平權，保護婦女免於暴力威脅，未料大會才進行到第3天，就傳出一名陳姓大會攝影助理，直接在會館內和一名未成年少女發生性關係。一審，陳男遭判有期徒刑4月；案經上訴至二審後，高雄地院審理後，審酌陳男與少女以20萬元達成和解，維持4月徒刑，但宣告緩刑2年，並需接受2場法治教育。

「第四屆世界婦女庇護安置大會」是保護和預防婦女暴力最大規模、也是最全面的全球會議，第四屆會議由全球安置網絡及勵馨基金會共同主辦，於2019年11月5日至8日在高雄展覽館舉行，會中匯集來自120個國家、1500位代表，針對如何強化婦女庇護所與終結婦女暴力進行研討交流；總統蔡英文、衛福部長陳時中當時也南下與會，蔡英文還在開幕當天致詞，表示台灣將致力落實性別平權。

不過大會才進行到第3天，就傳出在會中擔任攝影助理的陳姓男子，竟直接在會場樓梯間，和在會中擔任志工的未成年少女發生關係，陳男透過通訊軟體傳訊給少女，「邀約」少女至樓梯間發生性關係，並得逞2次，而少女的父母發現後，氣炸怒報警處理。

一審，陳男向法官坦承愛慕少女，並承認一切犯行，高雄地院也依妨害性自主罪，依法判處陳男應執行有期徒刑4月，陳男不服上訴二審。

陳男向法官指出，他後續與少女以20萬元達成和解，並當場給付和解金，且也獲得少女原諒，上訴希望法官能看在已獲得少女原諒的份上請求緩刑。

高雄地院審理後，審酌少女與其法定代理人均表示願意給予陳男自新機會，替陳男求情，因而認為經此次教訓後，陳男應能警惕戒慎而無再犯之虞，維持一審刑度，並對陳男宣告緩刑2年，同時需接受2場法治教育。