烏克蘭女學生當面感謝蔡英文　「感謝台灣支持我的家鄉」

記者蘇晏男/台北報導

烏俄開戰邁入第9天,台灣除對俄祭經濟制裁外,包括總統蔡英文在內的跨黨派多未政要捐款幫助烏克蘭。蔡英文今(4日)在高雄中山大學訪視雙語教育課程時,有1名來自烏克蘭的學生向蔡英文表示,感謝台灣對她的家鄉支持。

▲來台讀書的烏克蘭女學生向蔡英文表示,謝謝台灣捐款助她的家鄉。(圖/總統府提供)

蔡英文4日下午出席中山大學「國際金融研究學院揭牌典禮」,蔡致詞時指出,「國際金融研究學院」前期將設立「國際資產管理研究所」,並開設「數位金融」及「永續金融」兩個微學程,讓學生可以跨越不同領域選修,增加專業技能。校方更延攬具有國際金融機構實務經驗的師資,不僅使用英語授課,也提供個案實作課程,來強化學生的國際競爭力。

當訪視雙語教育課程時,有一名烏克蘭女學生Ксенія Ісакова與蔡英文小聊一番。蔡英文事後在臉書上也透露,該烏克蘭學生告訴她,感謝台灣對她的家鄉支持,這幾天,看到大家紛紛在IG限時動態上,貼出援助烏克蘭捐款的證明,謝謝台灣人民。

在與烏克蘭女學生Ксенія Ісакова交談的過城中,蔡英文也回應她,「We’ll do whatever we can for Ukraine. 」台灣會盡我們所能,全力支持烏克蘭,跟自由、民主的價值站在一起。