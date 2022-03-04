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烏克蘭女學生當面感謝蔡英文　「感謝台灣支持我的家鄉」

記者蘇晏男／台北報導

烏俄開戰邁入第9天，台灣除對俄祭經濟制裁外，包括總統蔡英文在內的跨黨派多未政要捐款幫助烏克蘭。蔡英文今（4日）在高雄中山大學訪視雙語教育課程時，有1名來自烏克蘭的學生向蔡英文表示，感謝台灣對她的家鄉支持。

▲來台讀書的烏克蘭女學生向蔡英文表示，謝謝台灣捐款助她的家鄉。（圖／總統府提供）

▲來台讀書的烏克蘭女學生向蔡英文表示，謝謝台灣捐款助她的家鄉。（圖／總統府提供）

蔡英文4日下午出席中山大學「國際金融研究學院揭牌典禮」，蔡致詞時指出，「國際金融研究學院」前期將設立「國際資產管理研究所」，並開設「數位金融」及「永續金融」兩個微學程，讓學生可以跨越不同領域選修，增加專業技能。校方更延攬具有國際金融機構實務經驗的師資，不僅使用英語授課，也提供個案實作課程，來強化學生的國際競爭力。

當訪視雙語教育課程時，有一名烏克蘭女學生Ксенія Ісакова與蔡英文小聊一番。蔡英文事後在臉書上也透露，該烏克蘭學生告訴她，感謝台灣對她的家鄉支持，這幾天，看到大家紛紛在IG限時動態上，貼出援助烏克蘭捐款的證明，謝謝台灣人民。

在與烏克蘭女學生Ксенія Ісакова交談的過城中，蔡英文也回應她，「We’ll do whatever we can for Ukraine. 」台灣會盡我們所能，全力支持烏克蘭，跟自由、民主的價值站在一起。

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