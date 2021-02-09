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下個換她！罷琳二階補送9483份　高閔琳：因罷韓洩憤我勇敢面對

▲▼罷免高雄市議員高閔琳 。（圖／記者吳世龍攝）
▲高雄市議員高閔琳 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案落幕後，另一名民進黨市議員高閔琳也正面臨罷免危機，「挺韓五虎將」陳清茂發起的罷免高閔琳連署，第二階段經選委會審核後，還需補件5485份，原本送件期限是2月11日，因為放年假，9日上班日是最後一天送件日，陳清茂一行人9日送了9483份到高雄市選委會，如有效份數超過5485份，罷琳案將進入投票階段。

▲▼罷免高雄市議員高閔琳 。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷琳團體9日補件。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市議員黃捷挺過罷免案，成為首次罷免「不同意票」大於「同意票」的罷免案，下一位面對罷免案的就是高雄市議員高閔琳。罷琳總部發言人陳清茂表示，2月1日收到中選會公文，罷免連署第二階段經審核後，還需補件5485份，原本送件期限是2月11日，因為放年假，9日上班日是最後一天送件日，原本認為這是不可能的任務，但沒想到7天內就收到1萬869份，經過罷琳總部自行剔除1386份，最後送出9483份至高雄市選委會。

▲▼罷免高雄市議員高閔琳 。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷琳總部發言人陳清茂 。（圖／記者吳世龍攝）

陳清茂表示，原本預估收不到就要放棄了，但沒想到經過臉書和YouTube宣傳，呼籲每個民眾一個拉六個，原先第一天收件狀況還好，第二天倍數成長，第三天份數爆發，他向高閔琳喊話：「人民力量才是主人！」

但對於第二階是否能順利通過，陳清茂坦言：「有信心沒把握，但一路來只作真、不作假，連署書都是人民自己寫的，一路來很辛苦，今天數量再沒通過實在難補上」，但他也提及，不會受到黃捷罷免案的不成立，畢竟選區各有特色和文化，兩個選區的罷免案不能相提並論。

而高閔琳近期也開始掃市場向民眾拜年，面對罷免案，高閔琳表示：「八個月前的高雄人，八個月後的高雄鳳山人；證明了對高雄人說，罷免而不是為了復仇。」她說：「感謝大岡山鄉親支持我，擔任兩屆議員的兩千多個日子裡，每一天我都戰戰兢兢、問心無愧。如果因為我罷韓，國民黨一定要用報復罷免來洩恨；我與我的鄉親，也會勇敢面對、接受檢驗。我對台灣的民主有信心。」

若以高雄市第三選舉區（永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區）2018年選舉人總數19萬1440人，第二階段罷免案連署人應達1萬9144人以上。第三階段投票同意票須達選舉區選舉人總數四分之一以上，也就是4萬7860票，且有效同意票數多於不同意票，罷面案才算通過。

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