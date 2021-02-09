僑生寒假回不了家　華僑高中辦春節圍爐、發紅包摸彩解思鄉情

▲華僑高中今年舉辦僑生圍爐活動。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

受國際疫情嚴峻影響，教育部宣導在台僑生寒假期間儘可能留在台灣暫不返回僑居地。教育部表示，部長潘文忠非常關心僑生在台生活，寒假期間除補助各校辦理僑生寒假營隊及春節聯歡等活動，並會請學校及僑輔人員持續關懷，期盼透過春節聯歡等活動讓僑生在台灣感受年節歡樂與溫馨，並紓解思鄉之情。

國立華僑高中為充實僑生寒假生活，每年除規劃營隊活動外，也舉行僑生新春聯歡活動。今年活動安排春節祭祖儀式、自助餐會、僑生歌舞表演、摸彩等，摸彩品包括iPad、iWatch、腳踏車、文青背包、現金紅包等相當豐富，期待讓校內師生感受春節的溫馨與祝福。

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▲配合防疫措施於戶外辦理，與會嘉賓與僑生合影。（圖／教育部提供）

為讓僑生感受熱鬧的年節氣氛，華僑高中校長鄭文洋今年特別舉辦僑生圍爐活動，除了享受豐盛年菜，也發送年節紅包及春節期間加菜金，讓學生感受台灣濃厚的人情味及年節氣氛。

教育部指出，僑生們體諒疫情情勢，絕大多數都選擇留在台灣，並參加學校的春節聯歡活動，在台灣與師長、同學們共同感受年節溫情，期盼每位僑生都能注意安全，度過一個美好的寒假。

▲華僑高中舉辦簡單隆重的祭祖儀式 。（圖／教育部提供）

