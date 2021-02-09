境外生可以來台了！教育部：即日起受理學位生入境申請作業

▲教育部指出，即日起受理境外學位生入境申請作業，境外生可以申請來台了。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心於去年底宣布今年元旦起，禁止無居留證外籍人士入境，教育部也同步暫緩受理境外學位生入境申請，109學年度第二學期約4000多名新生受到影響。教育部稍早證實，即日起受理境外學位生入境申請作業，境外生可以申請來台了。

教育部發函指出，教育部配合指揮中心調整境外生來台流程及配套措施，已經指揮中心同意，即日起受理境外生入境申請，請學校於各國家/地區之境外學位生來台前，自教育部「境外生來台就學資訊系統」填寫相關表冊並向本部申請入境。考量名冊核定及公文送發所需時間，請務必確認應於預定入境來台之學生名冊內最早班機5個工作日(不含假日)前,至境外生來台就學資訊系統上傳名冊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部強調，境外生須於登機前檢具3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告；境外生居家檢疫場所，須以防疫旅館、集中檢疫所及經指揮中心與地方衛政單位檢核通過符合一人一戶規定之校外檢疫宿舍為限。

針對入住居家檢疫場所注意事項，教育部說明，學校須要求境外生完成14天居家檢疫後，持續進行7天自主健康管理，學校並應持續追蹤關懷；境外生於居家檢疫完成後需進行採檢，採檢費用由政府負擔。採檢結果為陰性者始能外出、返回校園。

教育部也提到，因醫療院所核酸檢驗所須工作時程約為1至2天，入住防疫旅館的學生，學校須協助預訂16天防疫旅館房間，俾利學生可於防疫旅館等候檢驗結果。

教育部也提醒學生，學生檢疫期滿後之採檢為必要程序，如學生於檢疫期間有發燒、嗅/味覺異常、腹瀉或呼吸道症狀並已先行採檢，其檢疫期滿後隔日仍須再次採檢。

▼教育部發函指出，即日起受理學位生入境申請作業 。（圖／記者崔至雲翻攝）



