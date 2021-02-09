　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

境外生可以來台了！教育部：即日起受理學位生入境申請作業

▲香港境外生傍晚抵台。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲教育部指出，即日起受理境外學位生入境申請作業，境外生可以申請來台了。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心於去年底宣布今年元旦起，禁止無居留證外籍人士入境，教育部也同步暫緩受理境外學位生入境申請，109學年度第二學期約4000多名新生受到影響。教育部稍早證實，即日起受理境外學位生入境申請作業，境外生可以申請來台了。

教育部發函指出，教育部配合指揮中心調整境外生來台流程及配套措施，已經指揮中心同意，即日起受理境外生入境申請，請學校於各國家/地區之境外學位生來台前，自教育部「境外生來台就學資訊系統」填寫相關表冊並向本部申請入境。考量名冊核定及公文送發所需時間，請務必確認應於預定入境來台之學生名冊內最早班機5個工作日(不含假日)前,至境外生來台就學資訊系統上傳名冊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部強調，境外生須於登機前檢具3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告；境外生居家檢疫場所，須以防疫旅館、集中檢疫所及經指揮中心與地方衛政單位檢核通過符合一人一戶規定之校外檢疫宿舍為限。

針對入住居家檢疫場所注意事項，教育部說明，學校須要求境外生完成14天居家檢疫後，持續進行7天自主健康管理，學校並應持續追蹤關懷；境外生於居家檢疫完成後需進行採檢，採檢費用由政府負擔。採檢結果為陰性者始能外出、返回校園。

教育部也提到，因醫療院所核酸檢驗所須工作時程約為1至2天，入住防疫旅館的學生，學校須協助預訂16天防疫旅館房間，俾利學生可於防疫旅館等候檢驗結果。

教育部也提醒學生，學生檢疫期滿後之採檢為必要程序，如學生於檢疫期間有發燒、嗅/味覺異常、腹瀉或呼吸道症狀並已先行採檢，其檢疫期滿後隔日仍須再次採檢。

▼教育部發函指出，即日起受理學位生入境申請作業 。（圖／記者崔至雲翻攝）

▲▼ 境外生可以來台了！教育部：即日起受理學位生入境申請作業 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 境外生可以來台了！教育部：即日起受理學位生入境申請作業 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 境外生可以來台了！教育部：即日起受理學位生入境申請作業 。（圖／記者崔至雲攝）
 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
立百病毒人傳人！陳時中曝大流行機率　揭4恐慌因子：沒藥可醫
用戶快刪！下載破千萬「超夯App」　更新後變惡意軟體
7大通路「新春福袋」一次看　保時捷、特斯拉共10台車
她遭5富少性侵出庭崩潰踹桌！　佛心媽原諒關鍵曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情回不了家！百名境外生留校過年　暨大辦圍爐吃火鍋、發紅包

老婆被全家「當傭人使喚」還隱忍！他怒吼1句霸氣護妻　網全讚爆

立百病毒人傳人！陳時中曝大流行機率　揭「4恐慌因子」：沒藥可醫

向醫護人員致敬！　無人機展演超巨大「防疫超人」照亮夜空

逛賣場驚見「洋芋片夾」免再拿免洗筷！　手拿派崩潰：怎麼舔手指

台中元宵小提燈亮相　金牛角戴桃紅口罩超卡哇伊

「400萬現金分兩包」送岳父母　網見真相翻白眼：老婆真可憐

用性騷擾製造「娛樂效果」已過時！22團體聯合聲明呼籲修法

春節初一至初五開運法公開！整年22天「財神能量最強」吉日快筆記

疑過勞長「唇皰疹」　陳時中坦言：壓力大，年紀大併發症多

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

南投過年辦發呆大賽「努力放空」 1hr心律最低奪冠！現賺8888元

翁桑輸雞？把翁立友記者會唱成歌　943字全加速...網讚：這聲明可以

浴室邊條矽力康長黑斑不用換！　「漂白水+餐巾紙」2小物輕鬆除霉

疫情回不了家！百名境外生留校過年　暨大辦圍爐吃火鍋、發紅包

老婆被全家「當傭人使喚」還隱忍！他怒吼1句霸氣護妻　網全讚爆

立百病毒人傳人！陳時中曝大流行機率　揭「4恐慌因子」：沒藥可醫

向醫護人員致敬！　無人機展演超巨大「防疫超人」照亮夜空

逛賣場驚見「洋芋片夾」免再拿免洗筷！　手拿派崩潰：怎麼舔手指

台中元宵小提燈亮相　金牛角戴桃紅口罩超卡哇伊

「400萬現金分兩包」送岳父母　網見真相翻白眼：老婆真可憐

用性騷擾製造「娛樂效果」已過時！22團體聯合聲明呼籲修法

春節初一至初五開運法公開！整年22天「財神能量最強」吉日快筆記

疑過勞長「唇皰疹」　陳時中坦言：壓力大，年紀大併發症多

耳朵癢爆就醫...一照竟長滿香菇！醫師曝「發霉棉花棒」惹禍

韓星瘋穿「緊身馬甲」！Lisa、Jennie、泫雅「上下齊發」曬惹火胸線＋腿根

隔離完整場喘不過氣　2屆澳網女單冠軍首輪出局

春節期間新竹縣遊樂園優惠　靜態裝置藝術活動一次看

「敦南街」名人聚落再添新案　獲政商名流青睞

過年新衣買成童裝！　黑柴「1秒變格格」氣炸皺眉：怎摸穿啦QQ

全聯情人節贈520、1314福利點！PX Pay轉紅包同步送還可抽10萬點

年貨這樣買！特搜「南門市場」必訪攤販　鬆糕Q彈有勁、米香十足

PTT貼文「吸妹妹尿尿處小肉豆」　鄉民備份報警！他反告：我捏造的

黃偉哲貼心為居檢民眾準備賀年好禮 　並為防疫旅館一線員工加油打氣

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

即／2分2震！5.7強震警報沒響

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

樓上辣房客「半夜借體重計」爆紅　本尊身分曝光發文了

一晚連兩震！氣象局：不排除巨型地震在後頭

年夜飯最討厭哪道菜？網一面倒點名「它」

快訊／本土+1！照顧死亡案907大姑確診

26歲鮮肉徵姐姐女友：40歲以下　萬人驚呆

快訊／00:56發生規模5.5地震　最大震度3級

女三寶硬要擠　偷移重機摔車了

大雨彈炸小年夜　一張圖看全台變天

牛年要「靠自己」才能有收穫　命理師：桃花糾紛頻傳的一年

台男電子煙吸1年　肺炎住院4次

住院58天！她確診康復曝：現在才感覺可怕

餐廳客人酒精消毒　一按鐵捲門掉下來

更多熱門

相關新聞

教育部閃退　高教工會怒吼黑箱

教育部閃退　高教工會怒吼黑箱

財團入主康寧大學風聲不斷，教育部更將在過年前最後一個工作日（2月9日）開會，讓高教工會質疑企圖「突襲闖關」，康寧大學近百名教職員與高教工會已於上週2日至教育部公開陳情，今（8）日再度抗議，教育部高教司專門委員曾新元出面回應後，面對高教工會再次質問時，竟直接轉身離場，讓現場一票教師傻眼，怒吼「教育部黑箱」。

基斯坦境外生卡在杜拜4個月　校方：學生不願出檢疫費

基斯坦境外生卡在杜拜4個月　校方：學生不願出檢疫費

加碼育兒津貼！教育部明年大撒502億元

加碼育兒津貼！教育部明年大撒502億元

教育部為清消「突襲式」延後開學　鄭正鈐轟：睡過頭發現作業沒交？

教育部為清消「突襲式」延後開學　鄭正鈐轟：睡過頭發現作業沒交？

2022公托幼每月學費僅1000元

2022公托幼每月學費僅1000元

關鍵字：

境外生教育部學位生入境

讀者迴響

熱門新聞

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

女神媽不顧女兒崩潰　同意「天母5富少」集體性侵賠錢免關

路路「錯是他卻是我害怕」揭幼稚園慘遭遇

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

即／2分2震！5.7強震警報沒響

貪財啦！　4星座彩券偏財運爆棚

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」

翁立友又被控性騷擾！

樓上辣房客「半夜借體重計」爆紅　本尊身分曝光發文了

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

更多

最夯影音

更多
是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用
王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面