瑞士男搭火車遺失皮夾　暖心客撿到送警招領…一張卡片找到他

▲潮州警分局四林派出所警員林卲穎 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

瑞士籍賀姓男子搭乘火車到屏東縣潮州鎮訪友，皮夾不慎在火車上遺失，被陳姓男子撿到，送到潮州警分局，員警根據皮夾內郵局提款卡，委請郵政總局連絡他，在他發現遺失皮夾不知所措時，接到撿到皮夾電話，欣喜趕到派出所領取，對台灣員警及民眾的熱心，相當感激。

▲賀男領回皮夾。

潮州警分局四林派出所警員林卲穎日前23時值許班勤務時，受理陳姓男子臨櫃報案稱搭火車返潮州時，拾獲一只皮夾，因當下詢問附近乘客都說沒有遺失皮夾，只好待下車後立即送交至轄區派出所，請求警方協助聯繫失主。

林員打開皮夾，發現是一名瑞士籍賀姓男子所有，而內有一張郵局提款卡，警方立即通報郵政總局聯繫到該失主，迅速聯繫上賀男。

經瞭解，22歲賀姓男子搭乘火車南下拜訪潮州鎮友人，不慎將其錢包遺留在火車上，正當不知所措時，接到郵局來電稱皮夾已被尋獲至四林派出所，經連絡派出所確認後立即至所領回皮夾，經檢視皮夾內現金及卡片都沒有遺失，特別以電話感激拾獲的陳姓男子，並對潮警熱心協助表達感謝。

分局長黃國源表示，林員受理民眾遺失物報案後，以積極態度迅速幫民眾找回失物為，有助於警察建立良好的形象，讓民眾感受到潮州鎮是一個「溫馨、安全、友善」的城市，值得同仁效法。