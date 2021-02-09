春節出遊沒煩惱　東港警全力投入交安疏導、治安維護

▲東港警分局林邊分駐所柯興程所長到林邊鄉仁和樂齡社區向民眾宣導警方春節交安、治安作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

春節即將到來，屏東縣東港警方已規畫交通疏導勤務措施，並籲請用路人不要酒後開車；林邊分駐所所長柯興程更馬不停蹄到林邊鄉仁和樂齡活動中心，向轄區民眾們宣導服務不打烊，加強重要節日安全維護工作及交通管制措施，讓鄉親感到很窩心。

▲▼東警春節交通疏導作為。

林邊分駐所柯興程所長向仁和樂齡社區民眾表示，如民眾要出國或出遠門舉家外出可申請巡邏服務、若是要存提款時可向分駐所申請護鈔服務；歡度春節時，也要隨時提高警覺，防搶、防竊、防詐騙。

另春節期間車流量大，騎乘機車及電動自行車請戴安全帽並遵守交通規則、酒後不開車、開車不喝酒、切勿危險駕車，貼心的叮嚀，讓民眾感到很溫馨。



東港警分局長林文煜表示，春節連假7天，轄區南州台1線勝利路口及林邊中山路為前往墾丁、台東旅遊必經道路，為有效疏導疫情解封倍增車潮，警方將投入大批警力，確保交通順暢與安全，使旅客「快樂出遊、平安返家園」，籲請用路人配合員警交通疏導管制，遵守交通規則及速限，勿酒後駕車、勿疲勞駕駛，確保行車安全。

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