屏東民防、義警大隊　慰問內埔警協勤民力　

▲屏東縣民防大隊長蔡雙喜、義警大隊長洪景崇到內埔警分局慰問員警、協勤民防、義警人員辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣民防大隊長蔡雙喜、義警大隊長洪景崇8日由縣警局保安科長蔡兼昌、防治科長劉坤宗陪同，攜帶慰問金及慰問品到內埔警分局慰問員警、協勤民防、義警人員辛勞，讓他們感到很溫馨。

▲▼慰問內埔警、民防、義消人員。



2021年加強重要節日期間安全維護工作於3日起實施，為期15天，為使轄區民眾歡度佳節，內埔警分局於專案期間，除出動所有編制員警加強轄區治安維護、強化交通疏導外，也動員了義警、民防等協勤民力執行「治安平穩、交通順暢、民眾安心」等工作。

民防大隊長蔡雙喜、義警大隊長洪景崇8日晚由縣警局保安科長蔡兼昌、防治科長劉坤宗陪同，攜帶泡麵碗、風潮杯、指揮棒等慰問品及慰問金至該分局慰問民防及義警協勤人員辛勞，使同仁倍感溫馨。

民防蔡大隊長、義警洪大隊長表示，民力伙伴在春節期間協助警察同仁支援各項服務工作，希望民力伙伴能夠展現服務精神，以熱忱的服務態度，讓民眾能安心快樂過新年。

分局長蔡耀順表示，春節期間將全面加強落實治安維護工作，並對所轄六堆客家文化園區、原住民族文化園區及萬巒豬腳街等觀光景點加強交通疏導，並提供遊客一切協助，讓民眾快樂過節及平安回家。

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