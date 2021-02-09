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深夜2震恐是大震前兆？學者解析「和平海盆」：板塊邊緣活動性高

▲▼宜蘭外海連2地震。（圖／氣象局）

▲宜蘭外海連2地震。（圖／氣象局）

記者崔至雲／台北報導

台灣東部外海9日凌晨突然發生連續2起有感地震，中央氣象局今天表示，大規模地震好發趨勢持續中，這樣的情況非常特殊，原因仍有待研究。但對此，地震專家認為，該地區為地震容易好發的地方，兩起地震屬正常能量釋放，民眾不需要有過多的擔心。

今天凌晨0時56分東部海域規模5.5地震，接著2分鐘後，於58分再度發生5.7有感地震，深度僅有69、24公里。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，目前研判凌晨2起地震也為隱沒帶地震，屬於7日規模6.1地震的餘震。

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台灣大學地質系教授陳文山分析，地震地區確實與上個月地震的位置相同，但是該位置本身就是一個大斷層，過去也有這樣的地震，以那個區域而言，昨天的地震是比較小的地震了，其實沒有什麼影響。

中正大學地環系副教授温士忠認為，晚上規模5.5的地震應該與上次地震有關聯，隨後第二個5.7地震應沒有關連性，比較像是板塊運動後的誘發性地震，而以誘發性的地震而言，餘震比較會慢慢結束、慢慢變小，昨天兩震都是板塊隱沒帶的部分，這其實是好事，讓深度的能量慢慢被釋放出來。

對於氣象局今早說明，不排除未來有更大的地震，氣象局不會掉以輕心。中正大學地震所副教授石瑞銓則認為，從以前到現在，大家對於地震會有較大的恐慌，就是因為地震一點預測能力都沒有，因為氣象局只能較為保守的推估未來會有較大地震，但以他的觀點認為，昨日的兩個地震沒有什麼特別的地方。

進一步分析地震位置發生在和平海盆附近，石瑞銓表示，該地區本來就都會發生地震，該地區為板塊邊緣，板塊從淺到深灣下去，該地區確實活動性較高，但是大大小小的地震發生，也能讓該地區的能量得到正常的釋放。
 

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