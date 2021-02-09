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凌晨2分鐘連2震！研判是7日規模6.1餘震　沒發國家級警報有原因

記者賴文萱／台北報導

深夜連2震，9日凌晨突然發生連續2起有感地震，分別為0時56分東部海域規模5.5地震，接著2分鐘後，於58分再度發生5.7有感地震，深度僅有69、24公里。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，目前研判凌晨2起地震也為隱沒帶地震，屬於7日規模6.1地震的餘震。

凌晨連續2起地震，最大震度達到4級，宜蘭地區劇烈搖晃，雙北也2級有感，但這回並未響起國家級警報。陳國昌解釋，因為初步預估震度宜蘭只有3級、台北只有2級，沒有達到發布標準，不過後來地震有上修震度，宜蘭縣政府所在地才有達到4級發布標準。

陳國昌說，目前研判2起地震都為隱沒帶地震，為7日6.1地震的餘震，雖然震央位置不太一樣，但隱沒帶地震有可能互相牽引。他提醒，有觀測到這一帶的地震最近比較頻繁發生，氣象局將多加注意，但也請民眾不用太過擔心。

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▲▼國家級警報14連發。（合成圖／氣象局、ETtoday攝）

▲宜蘭外海7日6.1地震，國家級警報14連發。（圖／資料照）

氣象局局長鄭明典9日凌晨1時許也驚呼「雙震！」透過臉書回應，國家級警報發布的條件為，「當偵測地震預估規模5.0以上，且任一縣市政府所在地預估震度達4級以上。」而連2規模雖然都有達到5以上，但僅宜蘭震度達4級，其餘皆未達標。

▲▼宜蘭外海5.5、5.7強震。（圖／NCDR）

▲▼宜蘭外海連2地震。（圖／氣象局）

▲宜蘭雙震！5.7地震深度僅23.9公里，全台有感搖晃。（圖／NCDR、中央氣象局）

事實上，2月6日過去曾發生過高雄美濃大地震、2018年花蓮大地震，都是發生在深夜，2016年南台灣凌晨3時許突然一陣天搖地動，規模6.6地震強襲，維冠金龍大樓應聲倒塌，造成115人在睡夢中不幸遇難死亡；2018年花蓮再度發生6.2強震，統帥大樓倒塌，17人罹難。沒想到，一直到2021年2月7日凌晨，宜蘭東部外海也在相近時間點發生6.1強震，國家警報狂響，讓許多民眾聯想恐怖回憶，嚇得不敢睡覺。

巧合的是，6.1強震後，2月9日凌晨0時56分、58分又連續發生2起地震，規模達到5.5、5.7，全台都有感搖晃，尤其北台灣不少民眾握著手機，擔心警報響起，不過這次國家警報未作，眾多網友意外「沒響啊」、「上次用掉扣打了」、「比上次大反而沒響= =」、「.....這次很抖...怕豹」、「說好的警報呢」、「X！邊緣」，直指上一次響爆了，「這次三支都沒響，兩次人都在桃園」。

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▼2016年美濃26大地震，造成台南維冠金龍大樓倒塌。（圖／資料照，下同）

台南永康區維冠金龍大樓搜救。（圖／記者季相儒攝）

▼2018年花蓮26大地震，造成統帥大飯店倒塌。

▲▼在206地震中，原高11層樓的統帥大飯店1到3樓塌陷被埋。（圖／記者季相儒攝）

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