LIVE／小年夜有雨！春節天氣出爐　氣象局最新說明

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生活中心／綜合報導

明天起就是春節連假，根據氣象局預測，有對流雲系移入，春雷將有機會攻擊小年夜。至於春節天氣，北台灣小年夜起至初三濕涼有雨，初四一天空檔後初五水氣又增多；中南部則從除夕下午開始天氣就好轉舒適到初五。氣象局10:00將說明詳情，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲春節北台灣將有雨。（圖／記者李毓康攝）

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根據氣象局預報，週三（10日，小年夜）白天鋒面逐漸接近，桃園以北及東半部有局部短暫雨；週三晚起至週四（11日，除夕）上午鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率；尤其南部及東南部地區有局部大雨發生的機率。

氣象局提醒，週三晚間至週四上午（10日晚間至11日上午，小年夜晚間至除夕上午）鋒面通過期間天氣不穩定，對流發展旺盛區域易伴隨雷擊及強陣風，台灣海峽風力也明顯增強，有出現9至11級強陣風的機率。

週四（11日，除夕）下午起鋒面通過及東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有短暫雨，中南部水氣減少為多雲的天氣。

週五至下週一（12日至15日，大年初一至初四）東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲，但要留意日夜溫差大。

