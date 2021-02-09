今年規模5以上地震已8起！氣象局：不排除是大地震前震

▲氣象局說明0209凌晨地震。（圖／記者呂佳賢攝）

記者謝承恩／台北報導

一晚連兩震，讓民眾心有餘悸！今（9）日凌晨12點56分及12點58分發生規模5.5、5.7的地震，氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，凌晨12點58分的地震，已是今年規模5以上的第八次地震，且位置發生在和平海盆附近，據過往經驗來說，歷史上規模超過8.5以上的巨大型地震，也多發生在隱沒帶附近，氣象局不會掉以輕心。



半夜地牛翻身，短短兩分鐘就出現兩次地震，且今年已經有大大小小的前震及餘震出現！氣象局地震測報中心主任陳國昌今（9）日出面說明，這三天陸續有多起地震傳出，今天凌晨12點58分的地震，是今年規模超過5以上的第8次的地震 ，這8次地震中又屬2月7日清晨1時36分的地震規模6.1最大。



他分析，清晨兩次地震都是發生在隱沒帶，跟2月7日地震成因相同，因此會歸類在2月7日的餘震，當初氣象局推估的「三天之內規模超過4以上的餘震」發生，目前看起來是符合的，加上這幾次地震多發生和平海盆附近，未來是否會有更大的地震產生，氣象局也不敢掉以輕心。

陳國昌說明，「和平海盆從去年開始就有地震，甚至比以前有更頻繁的趨勢，我們也可以做兩種解讀，其一， 頻繁很好啊！平常能夠釋放能量，以後就比較不會有比較大的地震，但這也不一定！其二，我們過去瞭解，規模8.5以上的巨大型的地震，都發生在隱沒帶或海溝附近，且歷史上都有發生多次前震。」



他列舉，2011年日本東北地震，在發生七天前曾經發生過規模7.7地震，當初大家以為就是主震，結果最後七天後發生規模9.0大地震。「現在地震無法預測，但是任何狀況我們都不會疏忽，現在地震忽然變頻繁，且在相同地區屢次有地震發生 ，我們會持續注意這個地震後續的發展。」

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