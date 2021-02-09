　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今年規模5以上地震已8起！氣象局：不排除是大地震前震

▲▼氣象局說明0209凌晨地震。（圖／記者呂佳賢攝）

▲氣象局說明0209凌晨地震。（圖／記者呂佳賢攝）

記者謝承恩／台北報導

一晚連兩震，讓民眾心有餘悸！今（9）日凌晨12點56分及12點58分發生規模5.5、5.7的地震，氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，凌晨12點58分的地震，已是今年規模5以上的第八次地震，且位置發生在和平海盆附近，據過往經驗來說，歷史上規模超過8.5以上的巨大型地震，也多發生在隱沒帶附近，氣象局不會掉以輕心。

半夜地牛翻身，短短兩分鐘就出現兩次地震，且今年已經有大大小小的前震及餘震出現！氣象局地震測報中心主任陳國昌今（9）日出面說明，這三天陸續有多起地震傳出，今天凌晨12點58分的地震，是今年規模超過5以上的第8次的地震 ，這8次地震中又屬2月7日清晨1時36分的地震規模6.1最大。

他分析，清晨兩次地震都是發生在隱沒帶，跟2月7日地震成因相同，因此會歸類在2月7日的餘震，當初氣象局推估的「三天之內規模超過4以上的餘震」發生，目前看起來是符合的，加上這幾次地震多發生和平海盆附近，未來是否會有更大的地震產生，氣象局也不敢掉以輕心。

陳國昌說明，「和平海盆從去年開始就有地震，甚至比以前有更頻繁的趨勢，我們也可以做兩種解讀，其一， 頻繁很好啊！平常能夠釋放能量，以後就比較不會有比較大的地震，但這也不一定！其二，我們過去瞭解，規模8.5以上的巨大型的地震，都發生在隱沒帶或海溝附近，且歷史上都有發生多次前震。」

他列舉，2011年日本東北地震，在發生七天前曾經發生過規模7.7地震，當初大家以為就是主震，結果最後七天後發生規模9.0大地震。「現在地震無法預測，但是任何狀況我們都不會疏忽，現在地震忽然變頻繁，且在相同地區屢次有地震發生 ，我們會持續注意這個地震後續的發展。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

【你可能也想看】

►凌晨2分鐘連2震！研判是7日規模6.1餘震　沒發國家級警報有原因
►鋒面雷雨彈小年夜全台開炸　春節連假「三階段變天」時程表曝
►氣象局警告今年大地震有好發趨勢　頻率變高規模5↑不到2個月已5起
►梅山斷層發出微震動3個月　中正大學設百顆地震儀：觀察大震前兆
►「地震前一周預測」有望！我國研究地震前兆20年新突破

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
年領50萬股息提早退休！他砸千萬All in股票　網一看喊母
利菁結婚19年分離3個月　隔離期滿又收通知：我們都崩潰了
只有今天！超商加碼「大杯美式、拿鐵買20送20」
住院58天無症狀16採陽性！她確診康復：出院3天沒辦法走路

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節賞櫻秘境走走！鳳林櫻花步道整片紅　4公頃波斯菊也盛開

菜價崩盤恐至清明！農民兩邊賠心淌血　最強菜農：放著爛當肥料

逛超市見「紫色花椰菜」！他大喊長知識　網笑：葡萄口味？

國道「首波春節返鄉潮」下午4點後湧現　國5估晚起塞到凌晨

台北創意迎牛年！線上紅包祝福領好領滿　搭彩繪列車、遊景點來場新春大冒險

年夜飯最討厭哪道菜？網一面倒點名「它」：沒人吃整鍋倒掉

住院58天「沒什麼症狀」16採卻都陽性！她確診康復曝：才感覺可怕

心與物都滿足　藝術家李霽清亮飽滿的年節與日常

大叔自稱朋友要帶上樓！爛醉女「1反常舉動」…她驚覺不對：快報警

今年規模5以上地震已8起！氣象局：不排除是大地震前震

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

國道1號彰化「4車連撞」嚴重事故！1死5傷

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診　套套跟潤滑液是自己用(更)

辣模子涵現身好市多

板橋騎士鑽車縫「被輾碎頭」！恐怖瞬間曝光　YouBike男目睹傻了(更)

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

送餐到天母豪宅女主人熱情應門 下秒「降千元紅包」外送員暈了！

在叫我嗎？牠現「超不科學回眸」 130度凹頭露燦笑：這角度比較帥

國道1號深夜「4車連環撞」2死4傷　車翻覆被甩出！55歲男當場身亡

國道逆向「時速破百」狂飆24.5km！警網攔截見熟女　脫序原因曝光

春節賞櫻秘境走走！鳳林櫻花步道整片紅　4公頃波斯菊也盛開

菜價崩盤恐至清明！農民兩邊賠心淌血　最強菜農：放著爛當肥料

逛超市見「紫色花椰菜」！他大喊長知識　網笑：葡萄口味？

國道「首波春節返鄉潮」下午4點後湧現　國5估晚起塞到凌晨

台北創意迎牛年！線上紅包祝福領好領滿　搭彩繪列車、遊景點來場新春大冒險

年夜飯最討厭哪道菜？網一面倒點名「它」：沒人吃整鍋倒掉

住院58天「沒什麼症狀」16採卻都陽性！她確診康復曝：才感覺可怕

心與物都滿足　藝術家李霽清亮飽滿的年節與日常

大叔自稱朋友要帶上樓！爛醉女「1反常舉動」…她驚覺不對：快報警

今年規模5以上地震已8起！氣象局：不排除是大地震前震

政治力篩選言論、編155億圖利財團　李貴敏呼應趙少康：NCC是該廢了

快訊／抓到了！疑萬華補習班前潑不明液體「大火狂燒」…1男到案

牛轉新年愛您所食！台東推春節期間零剩食　廚餘減量大家輕鬆

防疫保單看這邊！中壽推保費499元「確診理賠」　國壽已熱賣10萬張

屏東民防、義警大隊　慰問內埔警協勤民力　

「全球晶片荒」衝擊汽車產業！　福特、本田接連關廠減產

雲端最前線／牛年圍爐好菜上桌！年夜飯「熱量排行榜」要注意

中職上半季賽程出爐　下半季等6搶1、奧運確定再公布

4間「手工巧克力」名店激推！星座主題、伯爵櫻桃都是少女們最愛

自體移植驅動藥物pH值偏低　賽諾菲「總動原注射劑」2批號急回收

景安露鳥俠對女店員「升旗」　手從背滑到屁股拿到Line就閃人

生活熱門新聞

即／2分2震！5.7強震警報沒響

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

樓上辣房客「半夜借體重計」爆紅　本尊身分曝光發文了

快訊／00:56發生規模5.5地震　最大震度3級

26歲鮮肉徵姐姐女友：40歲以下　萬人驚呆

女三寶硬要擠　偷移重機摔車了

大雨彈炸小年夜　一張圖看全台變天

台男電子煙吸1年　肺炎住院4次

餐廳客人酒精消毒　一按鐵捲門掉下來

一晚連兩震！氣象局：不排除巨型地震在後頭

國家級警報未響　網友指出關鍵點

牛年要「靠自己」才能有收穫　命理師：桃花糾紛頻傳的一年

快訊／垃圾車大遲到！滿街人苦等…關鍵原因曝光

不用減肥啦！「最愛女友有點肉」星座Top4　第1名重視事業線

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

即／2分2震！5.7強震警報沒響

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

路路「錯是他卻是我害怕」揭幼稚園慘遭遇

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」

樓上辣房客「半夜借體重計」爆紅　本尊身分曝光發文了

翁立友又被控性騷擾！

貪財啦！　4星座彩券偏財運爆棚

起範「為了守護SJ拒上綜藝」　原因曝光引讚嘆

湯屋情侶大練「碧血洗銀槍」！房務小妹崩潰了

23歲妻服毒自殺　夫翻手機驚見：看看胸胸

更多

最夯影音

更多
徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」
國道1號彰化「4車連撞」嚴重事故！1死5傷

國道1號彰化「4車連撞」嚴重事故！1死5傷

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診　套套跟潤滑液是自己用(更)

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診　套套跟潤滑液是自己用(更)

辣模子涵現身好市多

辣模子涵現身好市多

板橋騎士鑽車縫「被輾碎頭」！恐怖瞬間曝光　YouBike男目睹傻了(更)

板橋騎士鑽車縫「被輾碎頭」！恐怖瞬間曝光　YouBike男目睹傻了(更)

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面