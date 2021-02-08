春節連假國道每日路況預報出爐　30張圖超精準看「塞車地雷」

▲今年春節連假受到疫情影響，高公局預估國道車潮會更壅塞。（圖／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

春節連假就要到來，依據中央氣象局預報，小年夜起天氣較不穩定，預計全台降雨機率將提高，易有局部短暫雨。高公局預判，國道部分路段於春節期間易出現較嚴重壅塞情形，透過大數據分析預測，提供春節連假7天重點壅塞路段時段分區預測圖供用路人參考。

高公局預估，連假期間有大量返鄉、旅遊車潮，國5及西部國道中部及北部路段將會發生較長時段壅塞情形。高公局透過大數據分析預測，提供春節連假7天重點壅塞路段時段分區預測圖供用路人參考。

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▼春節連假前一日國道路況預報。（圖／高公局提供）

初一西部國道北部路段於上午8時、國5於上午5時後陸續有車流湧現，其中國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、大灣至路竹，國3南向土城至關西、快官至霧峰及國5南向南港系統至頭城均有車多壅塞情形。

▼春節連假小年夜國道路況預報。（圖／高公局提供）

▼春節連假除夕國道路況預報。（圖／高公局提供）

針對連假尖峰時段需求大於供給情形，高公局已採取相關管制措施，惟部分路段車多壅塞在所難免，請用路人參考路況預報資訊避開壅塞路段及時段。

▼春節連假初一國道路況預報。（圖／高公局提供）

▼春節連假初二國道路況預報。（圖／高公局提供）

另外，高公局也請南北長途民眾多加利用台61快速公路替代國1、國3，中部地區民眾多利用台63替代國6，呼籲大家遵守分流原則，即可避免塞車。

▼春節連假初三國道路況預報。（圖／高公局提供）

▼春節連假初四國道路況預報。（圖／高公局提供）

▼春節連假初五國道路況預報。（圖／高公局提供）

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