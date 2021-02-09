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鋒面雷雨彈小年夜全台開炸　春節連假「三階段變天」時程表曝

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲春節連假天氣為先下雨、後轉穩定型態，（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

春節連假即將展開，氣象局今（9）日召開記者會說明今年春節天氣展望，大致上會有三階段變天，一道鋒面將在小年夜通過，小年夜晚上至除夕清晨，全台各地都可能出現局部大雨或瞬間大雨，並伴隨雷擊、強陣風發生可能。初一後天氣轉趨穩定，中南部恢復多雲到晴，北部、東半部降雨也會逐漸緩和。

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

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▲今起雨更多，桃園以北、東半部有降雨機會，其中北海岸及宜蘭更有局部較大雨勢發生機率。（圖／記者林敬旻攝）

氣象預報中心課長羅雅尹表示，今年春節呈現先下雨、後轉趨穩定的趨勢，大致上可分為三個階段。今天鋒面還在華南地區建立，台灣受到東北季風影響，北台灣稍涼。

▲▼春節連假降雨、溫度趨勢圖。（圖／中央氣象局）

▲春節連假全台降雨預測圖。（圖／中央氣象局）

小年夜白天鋒面逐漸接近，晚上到除夕上午將明顯影響台灣天氣，各地都容易有短暫陣雨或雷雨，要留意對流通過時，全台都有機會出現局部大雨或瞬間大雨，伴隨雷擊、強陣風發生可能。

除夕下半天鋒面通過後，中南部會逐漸轉為多雲型態，但迎風面北部、東半部還是有局部性降雨機會。初一至初五，降雨區域以迎風面北部、東半部為主，但不是整天下不停的型態，會隨著東北季風變化，中南部則維持多雲到晴天氣。

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲小年夜當天，台灣附近有一道鋒面逐漸形成，水氣明顯增加，天氣轉不穩定，各地都有機會出現陣雨或雷雨。（圖／記者林敬旻攝）

溫度方面，春節期間並沒有強冷空氣影響，但東北季風影響，北台灣稍涼，中南部屬於白天舒適，要留意日夜溫差大。

氣象局更進一步說明各地氣溫變化趨勢，北部、東部小年夜白天相對溫暖，除夕略下降，初一至初四高溫約22-23度，早晚低溫約14-16度。

中部、南部因為夜晚清晨輻射冷卻影響，早晚低溫跟北部差不多，但白天高溫都可以達25-27度。外島澎湖、金門，連假期間高溫21-22度，夜晚低溫15度；馬祖部分天氣則稍冷，整天溫度約12-18度。

▲▼春節連假降雨、溫度趨勢圖。（圖／中央氣象局）

▲▼春節連假降雨、溫度趨勢圖。（圖／中央氣象局）

▲春節連假氣溫變化趨勢圖。（圖／中央氣象局）

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