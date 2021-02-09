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5.7強震「國家級警報」卻沒響！網直指一關鍵：正常

▲眾多網友短時間湧入ptt造成無法登入。（圖／記者楊庭蒝攝）

▲眾多網友短時間湧入PTT造成無法登入。（圖／記者楊庭蒝翻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣在晚間9日凌晨00時56分、58分各發生有感地震，地震規模分別為5.5、5.7。對此，許多網友第一時間湧入PTT論壇，截至凌晨1時11分仍無法順利連線登入，更有人在討論，6日的地震國家級警報狂發了14次，而9日的地震反而反而一次警報都沒收到。

台灣在7日凌晨1時36分發生規模6.1有感地震，國家級警報狂發了14次，嚇醒許多民眾，而在9日的連兩震中卻一事都沒收到形成強烈的對比。有網友在PTT指出，上次地震也沒多晃，警報一直響，這次地震還比較晃反而都沒收到國家級警報，覺得警報系統有待加強。

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對此，有網友回應，「今年份的上次就響完了，還要響等明年」、「上次發的被開除了？」、「排特休了吧」、「我寧願有警報，不准再罵了啦」、「順從主流民意的警報，很有台灣價值」。

不過也有網友指出，「地震速報發送原則是：當偵測地震規模達 5.0 以上，就會針對縣市政府所在地預估震度達4級（台北市3級）以上的縣市民眾發送，在第一次地震中，除了宜蘭，都2級以下」。

氣象局局長鄭明典也於臉書上表示，「發布條件：當偵測地震預估規模5.0以上，且任一縣市政府所在地預估震度達4級以上。」。

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ET快訊
2分鐘2震！5.7強震「警報沒響」雙北宜花狂晃

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