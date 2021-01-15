「地震前一周預測」有望！我國研究地震前兆20年新突破

▲2016年台南大地震。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

地震預測一直是科學家近年努力研究的重點。中央大學研究團隊近期終於進階以物理機制分析，解釋地電、地磁跟電離層等地震前兆異常訊號，有助地震預測，未來有望在1個月至1個禮拜即可預測地震發生。

中央大學地球科學系顏宏元主任說明，地震預測的方法可說是上百種，但是有些方式最終無法證明，他以橋樑變形為例，以往科學家會認為，觀察橋梁是否變形，將可觀測地震前兆，但在921發生後，發現監測三年那附近的橋樑則沒有變形，因此「觀測橋梁變形」也無法預測地震。

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顏宏元表示，從921過後的近20年，我國針對「地電、地磁、電離層」進行研究，團隊歷經逾5年努力，終於進到物理機制分析，系統性探討過去看到現象，如何驗證後續地震分析可能成因，以及為何看到訊號沒有地震。

顏宏元進一步指出，研究團隊近日彙整了地電、地磁及電離層的資料，針對四個地震做前兆分析，分別是2013年3月27日南投規模6.24地震、2013年6月2日南投規模6.48地震、2016年2月6日美濃規模6.6地震、2018年2月6日花蓮規模6.26地震。發現這四個地震，在地震前都有出現可對應的異常訊號，對於地震預測是一項有利後續分析地震的數據。

顏宏元說，目前已與中央氣象局和學校單位合作，期盼近幾年有系統的整合及分析各項監測資料，希望對地震預測研究有所突。