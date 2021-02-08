▲春節威力掃蕩嚇阻犯罪不法，馬祖海巡聯合誓師展決心。（圖／金馬澎分署提供，下同）

記者郭世賢／馬祖報導

馬祖南竿福澳港舉行「110年春節擴大威力掃蕩誓師大會」，由金馬澎分署廖德成分署長主持，由海巡署第十一巡防區指揮部集合第10岸巡隊、第十海巡、連江查緝隊，並邀請陸軍馬祖防衛指揮部、連江縣警察局、馬祖調查站、馬祖憲兵隊、基隆港務警察總隊福澳中隊等單位共同執行，動員1艇10車70人，展開馬祖地區、岸際、港區及海上查察掃蕩勤務，希冀能嚇阻不法，維護社會安定，讓馬祖鄉親安心過好年。

金馬澎分署廖德成表示，農曆春節將至，民生物資需求增加，為保障國人健康、維護國內畜牧產業經濟，防止疫病入侵馬祖地區，藉由統合海巡能量、結合友軍力量，以實際行動向國人及馬祖鄉親，宣示守護國土，強力執法的決心，海巡署在春節期間將加強查緝走私、非法入出國及大陸船舶違法越界等不法情事，強化防堵新冠肺炎、非洲豬瘟等疫情工作，維護海域海岸治安、保護海洋生態資源及確保人民生命財產安全。

▲馬祖海巡春節期間加強查緝走私、非法入出國及大陸船舶違法越界等不法情事。

廖德成說，海巡工作致力維護岸海安全、社會治安、經濟秩序、防疫衛生及海洋資源永續利用，杜絕走私、偷渡等不法活動，執行救難救助服務。海巡署金馬澎分署第10岸巡隊呼籲民眾，若有發現不法，皆可撥打「118」報案專線向海巡署通報，將立即派員處置。

本次誓師大會邀請連江縣劉增應縣長、張永江議長、陳雪生立法委員辦公室特助游恒毅先生、連江地方檢察署張介欽檢察長、陸軍馬祖防衛指揮部駱貞俊副參謀長、連江縣警察局蔡鴻義局長、南竿守備大隊蔡孟瑋副大隊長、北部航務中心馬祖辦公室蔡振萬專委、馬祖調查站廖崇賢主任、產業發展處王建華處長、港務處林志豐處長、南竿鄉公所陳振國鄉長、馬祖漁會曹成俤總幹事、馬祖憲兵隊黃清偉隊長、基隆港務警察總隊福澳中隊楊志銘副中隊長等貴賓。

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