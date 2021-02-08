　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

春節威力掃蕩嚇阻犯罪不法　馬祖海巡聯合誓師展決心

▲春節威力掃蕩嚇阻犯罪不法 馬祖海巡聯合誓師展決心。（圖／金馬澎分署提供）

▲春節威力掃蕩嚇阻犯罪不法，馬祖海巡聯合誓師展決心。（圖／金馬澎分署提供，下同）

記者郭世賢／馬祖報導

馬祖南竿福澳港舉行「110年春節擴大威力掃蕩誓師大會」，由金馬澎分署廖德成分署長主持，由海巡署第十一巡防區指揮部集合第10岸巡隊、第十海巡、連江查緝隊，並邀請陸軍馬祖防衛指揮部、連江縣警察局、馬祖調查站、馬祖憲兵隊、基隆港務警察總隊福澳中隊等單位共同執行，動員1艇10車70人，展開馬祖地區、岸際、港區及海上查察掃蕩勤務，希冀能嚇阻不法，維護社會安定，讓馬祖鄉親安心過好年。

金馬澎分署廖德成表示，農曆春節將至，民生物資需求增加，為保障國人健康、維護國內畜牧產業經濟，防止疫病入侵馬祖地區，藉由統合海巡能量、結合友軍力量，以實際行動向國人及馬祖鄉親，宣示守護國土，強力執法的決心，海巡署在春節期間將加強查緝走私、非法入出國及大陸船舶違法越界等不法情事，強化防堵新冠肺炎、非洲豬瘟等疫情工作，維護海域海岸治安、保護海洋生態資源及確保人民生命財產安全。

▲春節威力掃蕩嚇阻犯罪不法 馬祖海巡聯合誓師展決心。（圖／金馬澎分署提供）

▲馬祖海巡春節期間加強查緝走私、非法入出國及大陸船舶違法越界等不法情事。

廖德成說，海巡工作致力維護岸海安全、社會治安、經濟秩序、防疫衛生及海洋資源永續利用，杜絕走私、偷渡等不法活動，執行救難救助服務。海巡署金馬澎分署第10岸巡隊呼籲民眾，若有發現不法，皆可撥打「118」報案專線向海巡署通報，將立即派員處置。

本次誓師大會邀請連江縣劉增應縣長、張永江議長、陳雪生立法委員辦公室特助游恒毅先生、連江地方檢察署張介欽檢察長、陸軍馬祖防衛指揮部駱貞俊副參謀長、連江縣警察局蔡鴻義局長、南竿守備大隊蔡孟瑋副大隊長、北部航務中心馬祖辦公室蔡振萬專委、馬祖調查站廖崇賢主任、產業發展處王建華處長、港務處林志豐處長、南竿鄉公所陳振國鄉長、馬祖漁會曹成俤總幹事、馬祖憲兵隊黃清偉隊長、基隆港務警察總隊福澳中隊楊志銘副中隊長等貴賓。

金馬澎海巡鐵三角：https://www.facebook.com/CGAKMP/

▲春節威力掃蕩嚇阻犯罪不法 馬祖海巡聯合誓師展決心。（圖／金馬澎分署提供）

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
鋒面「大雨彈」炸小年夜　一張圖看全台降雨熱區
特斯拉加碼420億！將開放「比特幣買車」　價格衝破新高點
台灣通報第一例！男電子煙吸1年「肺炎住院4次」
閃亮亮「沒穿內衣」側胸全露　粉狂噴鼻血：超辣
女訂4300元炸物、甜粿棄單　「逼30分鐘做好」惡整攤商

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南藍軍請黃偉哲送市民「小紅包」　7天年假勿收停車費

桃園11家急救責任醫院區域聯防　春節醫療服務不打烊

預約清運大型傢俱要快！　桃園環保局單周受理近8,000件申請

屏東市千禧公園綵燈節啟燈　8日晚間線上直播同歡

歲末年終道感謝　楊偉甫慰勞台電桃園員工肯定全年無休供電

春節連續假期　新北「路邊停車位」調整收費時段

新北擴大紅線夜間時段停車範圍　全長7079m增1180格停車位

春節威力掃蕩嚇阻犯罪不法　馬祖海巡聯合誓師展決心

黃偉哲慰勉警察人員及協勤五力　執行春安安全維護工作辛勞

新北山坡地違規取締春節不打烊　別讓執法人員取締當走春

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

邵雨薇談閃嫁吳慷仁：可能明天　見男友為戲增胖20公斤「滿驚訝的」

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

孫德榮曝羅志祥復出..打算「開箱游泳池」　通電話結果「他在大便」笑慘：味道都出來了..

台南藍軍請黃偉哲送市民「小紅包」　7天年假勿收停車費

桃園11家急救責任醫院區域聯防　春節醫療服務不打烊

預約清運大型傢俱要快！　桃園環保局單周受理近8,000件申請

屏東市千禧公園綵燈節啟燈　8日晚間線上直播同歡

歲末年終道感謝　楊偉甫慰勞台電桃園員工肯定全年無休供電

春節連續假期　新北「路邊停車位」調整收費時段

新北擴大紅線夜間時段停車範圍　全長7079m增1180格停車位

春節威力掃蕩嚇阻犯罪不法　馬祖海巡聯合誓師展決心

黃偉哲慰勉警察人員及協勤五力　執行春安安全維護工作辛勞

新北山坡地違規取締春節不打烊　別讓執法人員取締當走春

台南藍軍請黃偉哲送市民「小紅包」　7天年假勿收停車費

美股三大指盤中創新高！1.9兆美元紓困樂觀　華爾街：我們還在牛市

壞特長相首曝光！　曬正臉照回應：喜歡我的音樂，也會喜歡我的樣子

桃園11家急救責任醫院區域聯防　春節醫療服務不打烊

黃暐瀚揭「趙江韓」2024盤算：沒在談黨主席 　就是談總統！

預約清運大型傢俱要快！　桃園環保局單周受理近8,000件申請

帶傘敲春雷！鋒面「大雨彈」炸小年夜　一張圖看全台雷雨變天

屏東市千禧公園綵燈節啟燈　8日晚間線上直播同歡

六角1月營收4億元創單月新高　12個月來首度轉為正成長

新屋要人氣旺…買房該讓親友知道？過來人曝經驗：要低調

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

地方熱門新聞

天氣好短期葉菜生長快　價格跌破10元關卡

基隆夜市傳統市場舉牌宣導戴口罩

服飾店暖心送新衣！　家扶兒開心挑衣服感受新年氛圍

路過秘境拍奇石！神犬狗頭趴河喝水

麻警首創Police Eats

老翁坐輪椅過馬路　警擋車救援

東港警替代役男赫見台積電「侯用」工程師

台南警局長方仰寧赴佳警訪視基層防疫與座談

新生兒一人發1.6萬　雲林四湖重金催生

狗狗走失也懂得報案？

疫情延後開學　桃園推有機蔬菜箱促銷

西螺福興宮美金紅包曝光　除夕夜發放8800份

孝子陪母就醫翻車相驗死因出爐　

林內鄉公所垃圾車去年燒毀7輛　今全到位

更多熱門

相關新聞

桃園警春節照顧弱勢　偕里長關懷贈物資

桃園警春節照顧弱勢　偕里長關懷贈物資

年關將屆，桃園市大園警分局埔心派出所愛心不落人後，針對生活有困難的弱勢族群，偕同里長前往關懷並贈送物資，讓民眾在寒冷的冬天裡，感受到人情的溫暖。

大門口「不可單貼春字or倒貼春聯」　專家曝大忌

大門口「不可單貼春字or倒貼春聯」　專家曝大忌

避免春節路段壅塞　桃警規劃替代道路出爐

避免春節路段壅塞　桃警規劃替代道路出爐

春節圍爐「三大觀念」飲食健康無負擔

春節圍爐「三大觀念」飲食健康無負擔

春節遊花蓮不傷荷包　旅館民宿不漲價

春節遊花蓮不傷荷包　旅館民宿不漲價

關鍵字：

馬祖海巡春節掃蕩誓師大會

讀者迴響

熱門新聞

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

曾國城又被爆性騷！女導控故意蹭腿

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

堂哥「逼脫衣性侵」　雞排妹揭網友血淚史

翁立友又被控性騷擾！

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

曾國城照常錄影「只抱男來賓」同場人員曝現況！

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

子瑜爸驚喜現身！　網驚：很帥很年輕

萬華16歲高中生夜出訪友　突倒地暴斃

更多

最夯影音

更多
國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面