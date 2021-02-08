春節圍爐吃出牛年好活力！「我的餐盤三大觀念」飲食健康無負擔

▲我的餐盤三大觀念：選擇原型食物、在地食材、選用豆腐和魚肉、堅果種子適量吃。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

長達七天的農曆春節即將來臨，年節的桌上總有滿滿的圍爐菜餚，一不小心就會吃得過多或是吃得不均衡，如何讓大家能夠「吃得對」及「吃得巧」，花蓮縣衛生局用我的餐盤三大觀念以多多選擇原型食物及在地食材、選用豆腐和魚肉，長輩好入口又能長肌肉、堅果種子適量吃，蔬菜多多大加分，讓民眾在農曆春節期間吃得營養均衡無負擔，吃出牛年好活力。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，多數民眾在過節期間很容易體重增加、長肥肉不長肌肉，因此建議民眾不論是自行準備或上館子用餐，圍爐吃年菜可選擇少油炸、少糖、少鹽、多纖維的菜色，每餐都要攝取體積比拳頭多一些的蔬菜類。另在長者身上可能因為咬不動而有吃不夠的問題，不管是擔心吃太多或者是吃太少，應時時關心銀髮族長輩的飲食狀況和營養健康，並透過陪伴給予愛與關懷，提高長輩用餐量與動機，讓長輩天天吃得下，營養跟著來。





運用「我的餐盤三大觀念」，讓民眾把握攝取適量，年節期間也能均衡少負擔。

觀念一 ：

多多選擇原型食物、在地食材優先選擇原型食物，原型食物指的是少加工、少添加物，越接近食物原態越好，像是：樹豆、藜麥、芋頭、南瓜、新鮮蔬果、新鮮肉品等入菜，以充分攝取微量營養素、膳食纖維與植化素。另外可選擇當季時蔬、在地食材入菜，像是茼蒿入火鍋、山藥燉蛤蠣雞湯，不僅新鮮也較為便宜，品質好且符合節能減碳的原則。

觀念二 ：

選用豆腐和魚肉，長輩好入口又能長肌肉

豆腐和魚肉質地較軟，針對牙口不好的長輩，可以增加圍爐的豆腐料理(如：紅燒豆腐獅子頭、百花鑲豆腐)。另外豆腐和魚肉是屬於優質的蛋白質，長輩每餐至少要吃到一掌心以補足每日所需並搭配運動預防肌少症。

觀念三：

堅果種子適量吃，蔬菜多多大加分堅果種子是好油，但一不小心就過量，堅果種子每天攝取約是大拇指的量，有吃超過記得要在餐食中盡量選擇低脂或低油的食物。另外也可以在圍爐菜中，加入各種豐富的蔬菜，不僅可以增加膳食纖維也能減少熱量的攝取。



朱家祥局長呼籲，許多民眾過年期間每天少動多吃，大魚大肉、零嘴飲料、美食甜點不間斷的情況下，常常不自覺的吃過量，不妨利用春節期間，出外走春，可就近運用社區公園、健走步道散步或是騎腳踏車等，增加身體活動量，並能消耗多餘的熱量，運用春節期間多運動，逐步培養規律運動習慣。

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