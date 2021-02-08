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春節遊花蓮不傷荷包！縣府邀業者共同宣誓：旅館民宿不漲價

▲花蓮縣政府邀集旅宿業共同宣誓，春節住宿絕不漲價。（圖／記者王兆麟攝）

花蓮縣政府邀集旅宿業共同宣誓，春節住宿絕不漲價。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／花蓮報導

為讓民眾安心旅遊，花蓮縣政府堅持春節住宿絕不漲價。5日在花蓮縣旅遊服務中心邀集旅宿業公、協會共同宣誓保障消費者權益。

春節年假花蓮向來是國人旅遊首選，受到近期新冠肺炎疫情嚴峻影響，花蓮旅宿業春節年假訂房率雖有小幅下降一至二成，但仍然有許多民眾利用春節年假來花蓮遊玩。為避免部分業者於春節期間任意漲價傷及花蓮整體觀光形象，花蓮縣政府特邀請花蓮旅宿業五大公協會共同發表「安心遊花蓮，旅宿不漲價」的自律聲明，讓民眾在春節年假期間也能不傷荷包，安心暢遊花蓮。

觀光處代理處長張志翔表示，若業者於年假期間任意漲價，經查證屬實將依發展觀光條例裁罰標準進行裁罰，請業者自律並請縣內旅宿業公、協會向會員宣導；旅宿業依法訂定房價並報請縣府備查後，即為對外銷售的房價，民眾可以在「台灣旅宿網」查詢到業者房間的定價，若是業者收取房價超過定價，則屬漲價行為，消費者可以向縣府檢舉。

住宿是旅遊規劃中最重要的一環，張志翔呼籲業者千萬不要因春節年假期間而任意調高房價，影響觀光形象。

觀光處將不定期蒐集查察業者房價，如發現有哄抬房價情形，將依法裁罰，以確保房價維持在合理的市場機制範圍，並共同維護花蓮的旅宿品質。

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