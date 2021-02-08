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【廣編】西門紅樓光雕秀春節開演！牛年燈謎抽大獎Gogoro VIVA

▲▼西門PLAY樂購町,西門,紅樓,光雕秀,春節,燈謎,Gogoro VIVA,2021走春。（圖／西門PLAY樂購町提供）

▲「西門PLAY樂購町」將於110年2月12日正式開演「設市百年慶，迎春光雕秀」，與民眾一起迎接春節的到來。

圖、文／西門PLAY樂購町提供

「西門PLAY樂購町」將與民眾一起迎接春節的到來，於110年2月12日正式開演「設市百年慶，迎春光雕秀」，與大家跨越時間與距離，以老照片、在地街景，展現設市百年來，韻味十足的文化特色，也透過電音、鮮明又有節奏感的動畫，演繹出象徵西門町，充滿活力的青春氣息！光雕秀中也應景設計了燈謎遊戲，只要在110年2月12日至3月7日光雕秀演出期間，加入官方Line@好友內光雕猜燈謎活動，猜對藏在光雕中的謎題，就有機會將大獎Gogoro VIVA騎回家！

「西門PLAY樂購町」於109年12月18日起跑至今，已成為最新的台北旅遊首選景點，更於110年1月28日起推出了「宇宙明星BT21」世界巡迴之旅，帶來了整個家族與好友首度在線下活動跟觀眾見面！設置於西門商圈內的八大主題裝置，無論平日假日，都吸引了許多民眾慕名前來西門町拍照留念，成為「春節必遊行程」！廣受好評的百大樂購商店「樂購集章行動」也推出第二波，活動期間只要加入官方LINE@好友後，於「百大樂購商家」進行消費即可參與，獎項包含YAMAHA機車、iPhone12以及各式好禮！想瞭解更多活動相關資訊？快搜尋關鍵字「西門PLAY樂購町」，或至活動官網（https://www.ximenplayandbuy.com/）、加入「西門PLAY樂購町」官方LINE@好友、「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲團（https://www.facebook.com/tcooc/）查詢。

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