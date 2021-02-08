　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

聰明環保慶新年！年假出遊、辦年貨、添購新衣　綠生活好easy

▲▼環保,新年,春節,環保署。（圖／行政院環保署提供）

▲環保署貼心提醒，迎接新年之餘，也要記得「全民綠生活」。

圖、文／行政院環境保護署提供

農曆春節將至，不少民眾已開始規劃年假出遊行程、辦年貨、添購新衣等年前準備，環保署貼心提醒，迎接新年之餘，也要記得「全民綠生活」，邀請民眾過年期間一起從食、衣、住、行、育、樂、購各面向落實生活環保，包括使用在地食材料理年夜飯、自備環保袋辦年貨、添購再生環保衣物及選住環保標章旅館等實際行動，永續地球資源。

因全球特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情蔓延，國人今年多僅能在臺灣過農曆新年，環保署推薦規劃春節國內旅遊時，選擇具有環保標章的旅館，入住時自備盥洗用品如牙刷、牙膏等，減少使用一次性產品；交通工具選擇低碳又便捷的大眾運輸，並配合防疫政策配戴口罩；景點選擇風景優美的國家森林遊樂區、國家風景區、國家公園或環境教育設施場所，享受大自然的同時，也可教育下一代愛護環境的重要性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

辦年貨、穿新衣戴新帽也是農曆新年的一大傳統，環保署署長張子敬分享如何聰明又環保的辦年貨，「用在地」購買在地食材或產品，減少碳足跡，還能支持在地經濟；「惜資源」選擇再生材質之環保衣物，並愛惜衣物延長其使用壽命，也呼籲網路賣家減少網購包裝；「護環境」大掃除時選購環保、節能、省水產品，使用無磷洗劑友善環境。

春節闔家團圓聚餐，邀請親朋好友加入惜食行動，前往綠色餐廳用餐，落實「吃在地」、「吃全食」、「吃多少點多少」或是主動說出不吃的食材等，如果吃不完也鼓勵民眾「可打包」，帶回家繼續享用或與親友分享。

面對疫情，春節往返人潮是一大防疫考驗，環保署提醒民眾配合政府政策落實防疫工作，也期盼民眾在慶祝農曆新年時，能身體力行「全民綠生活」，一同為臺灣環境永續努力。

（環保署廣告）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
市場蔬菜堆積成山倒掉！　價格狂跌原因曝光
50萬換450萬價值！妻頂下超夯飲料店「不到1年哭慘」
快訊／三浦春馬爸爸猝逝　痛心送走兒子才半年
刮刮樂必看　神人算出面額這張「中獎率最高」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

空汙要一路惡化到小年夜！只能等鋒面帶來降雨才會大幅改善

日台友情年第2彈　觀光局力邀青森縣睡魔祭參展明年台灣燈會　

南投綠美橋危橋「解封」市長槓縣長　林明溱：會負起全責

「3生肖」年前財運爆棚！財神相助...一路旺到大年初二

聰明環保慶新年！年假出遊、辦年貨、添購新衣　綠生活好easy

【英語多益通】英文片語have a cow居然跟牛無關！

進入社區才確診！案925遭疑「在台灣感染」　陳時中曝可能性機率

與林佳龍「沒心結只有團結」　林智堅：燈會停辦是正確決定

高雄2警和確診者「同桌吃飯」隔離中！衛生局：無社區擴散風險

高雄警和案925吃飯被匡列！　指揮中心：兩人是親戚關係

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

邵雨薇談閃嫁吳慷仁：可能明天　見男友為戲增胖20公斤「滿驚訝的」

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

50支手機國家警報狂響關不掉　寶可夢阿伯崩潰：關到快2點！

日台友情年第2彈　觀光局力邀青森縣睡魔祭參展明年台灣燈會　

南投綠美橋危橋「解封」市長槓縣長　林明溱：會負起全責

「3生肖」年前財運爆棚！財神相助...一路旺到大年初二

聰明環保慶新年！年假出遊、辦年貨、添購新衣　綠生活好easy

【英語多益通】英文片語have a cow居然跟牛無關！

進入社區才確診！案925遭疑「在台灣感染」　陳時中曝可能性機率

與林佳龍「沒心結只有團結」　林智堅：燈會停辦是正確決定

高雄2警和確診者「同桌吃飯」隔離中！衛生局：無社區擴散風險

高雄警和案925吃飯被匡列！　指揮中心：兩人是親戚關係

快訊／台灣確定取得AZ疫苗20幾萬劑　最快2月底到貨、3月施打

美德醫療暖捐百萬防疫物資　緩解全球醫療資源緊張狀態

慰勞清潔隊員守護基隆市容　林右昌期許好表現延續下去

台銀艾爾文學國粹麻將　新年假期喊話「加碼」自主訓練

新年版超吸睛！卡詩小金油推出璀璨紅瓶、蘭蔻小黑瓶穿上紅色新衣

23歲正妹被榨乾！遺書痛訴「吸血鬼男友」真面目　陷絕望35F墜亡

懷孕3周居然2次懷孕　肚中莫名多一個女兒...孕婦生下「雙胞胎」

春遊新竹免花錢！「13.5米旋轉滑梯」超刺激、河上煙花如詩中意境

摩斯漢堡台南西門店開幕　大薯加1元多1份、蒟蒻禮盒買1送1

陸首艘「台灣海峽」海事救助船下水　無補給可持續巡航60日

美媒評各運動最偉大球員　布雷迪、喬丹、C羅上榜

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

女網紅遭性騷「驚見保險套」　刀療師摸私處

知名刀療師性騷擾！Youtuber被「扯褲摸私處」

女網紅當牙助「已婚醫師」下令：膝蓋揉我腰呻吟　竟還被閨蜜檢討

案925確診同仁爆南部紡織廠沒消毒　指揮中心回應了

送餐遇詭異雙胞胎！外送員嚇壞逃離

人妻尾隨全聯店員「掃了6盒」　羞吐原因網共鳴

入坑一年曬帳單！股市菜鳥獲利驚呆網

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰

菜鳥中尾牙大獎　主管拗請飲料

刀療師重壓私處20秒　女網紅絕望哭喊

喘爬6樓「被505枚1元糟蹋」　外送妹：我容易嗎

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

更多熱門

相關新聞

環保署：準備研議擴大限制汙染行為

環保署：準備研議擴大限制汙染行為

台灣空汙問題嚴重，未來是否有更具體強制性作為？環保署今（8日）表示，目前有7大汙染行為，在空品惡化時會禁止，已在準備研議擴大限制作為。

空汙是本土汙染還是境外移入　鄭明典這樣說

空汙是本土汙染還是境外移入　鄭明典這樣說

西門紅樓光雕秀春節開演抽大獎

西門紅樓光雕秀春節開演抽大獎

屏東熱帶農業博覽會迎新春

屏東熱帶農業博覽會迎新春

辛苦了！黃偉哲致贈廚房人員春節紅包

辛苦了！黃偉哲致贈廚房人員春節紅包

關鍵字：

環保新年春節環保署2021走春

讀者迴響

熱門新聞

曾國城又被爆性騷！女導控故意蹭腿

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

堂哥「逼脫衣性侵」　雞排妹揭網友血淚史

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

子瑜爸驚喜現身！　網驚：很帥很年輕

18歲遇約會強暴後她接3年恐嚇電話　20年後勇揭惡行

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

極少開車「多久換機油」　達人曝1招：比較準

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

快訊／國1「4車連撞」嚴重事故！2車翻覆1死5傷

更多

最夯影音

更多
國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面