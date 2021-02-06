2022基隆市長徵招許效舜？謝立功：兄弟登山各自努力

▲談到民眾黨2022基隆市長布局，秘書長謝立功表示，兄弟登山各自努力。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2021年到來，有意參選2022九合一選舉者紛紛開始布局。早早表態有意參選基隆市長的藝人許效舜，6日舉辦寫春聯活動，被視為參選的起手式。對此，民眾黨秘書長謝立功說，距離選舉還有1年10個月，現在大家就各自準備，考試來的時候才會考高分；而被黨內點名參選基隆的立委邱臣遠則說，現階段先專注立法院，還有地方服務的深耕。

被問到是否會徵招許效舜披民眾黨戰袍，還是另有其他人選？民眾黨秘書長謝立功說，許效舜有意參選的事情聽了也不只1、2天，但現在距離選舉還有1年10個月，「大家就各自準備，各自好好讀書，考試來的時候，才會考高分」。

謝立功說，跟邱臣遠委員在基隆都碰得到許效舜，「兄弟登山各自努力」，現在大家好好跑，看誰可以獲得政黨認同，或是全民的認同，「未來是不是要合作，不排除任何可能，許效舜講的話也很彈性，未來絕對有合作空間」。

而被點名參選基隆市長的邱臣遠則說，自己和秘書長、許效舜3人都是好朋友、都是基隆子弟，民眾黨在基隆深耕，大家看得到，透過深耕地方，吸納更多人才，距離選舉還有1年10個月，「各自努力，一起為基隆、台灣做點事情」。

媒體追問，是否有意願？邱臣遠說，先專注立法院還有地方服務深耕，「目前都是剛開始起步，每一步做好，比較紮實」。