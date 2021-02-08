▲人群聚集場所傳染風險提高，基隆夜市傳統市場舉牌宣導戴口罩。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為宣導防疫措施，目前已於人潮聚集場所，如基隆廟口、傳統市場、夜市等處，進行走動式防疫宣導，勸導民眾應配戴口罩、保持社交距離，另於用餐時盡量以外帶取代內用；並要求攤商於用餐區應設置隔板並採取梅花座方式供民眾使用，食材與顧客之間亦應採取適當方式隔離，以維民眾健康。

近日來因年節將屆、天氣晴朗，不少民眾趁此出門採買年貨，亦有不少遊客來至本市如愛四路夜市及廟口夜市旅遊，導致本市各傳統市場及夜市均出現人滿為患的熱鬧氣氛。因疫情尚未消除，大量人群聚集將提高傳染風險，為兼顧民眾對傳統年節的期待以及身體健康之目的。

基隆市政府已派員於各傳統市場與夜市以人工持牌方式進行走動式宣導，並張貼海報與實際巡檢，要求各攤商均應配戴口罩，販賣商品與顧客之間則應以透明隔板等適當方式保持區隔，並要求飲食攤商除必須配戴口罩外，也應採取相關因應措施。如於用餐區以隔板或梅花座方式保持顧客用餐空間的獨立性。

基隆市產發處長黃健峰表示，部分攤商更主動以透明隔板、帆布等方式將食材隔絕於獨立空間，既不妨礙民眾挑選，亦可避免飛沫或浮塵污染，讓民眾可以逛得開心，買得安心。基隆是個人情味濃厚的城市，對於年節仍保有傳統的重視，因此於年節這段期間採買年貨的人潮也非常多，各傳統市場可稱得上人聲鼎沸，叫賣聲此起彼落，好不熱鬧。

黃健峰說，為了於防疫期間維護民眾健康，因此會同各市場自治會併同要求攤商必須配戴口罩，同時請同仁以走動方式宣導，請民眾為了維護自身的安全，除了仍應配戴口罩外，並應盡量保持社交距離，非必要亦應避免交談。同仁們於走動宣導過程中，如遇未配戴口罩者，並將主動宣導要求，以維護公眾健康。也希望透過市政府的努力，讓大家能夠過一個快樂開心又平安健康的農曆年節。

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