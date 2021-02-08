▲猶記2020年今天！寶瓶星號靠泊基隆港，林右昌：守住國門防疫第一線。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌猶記得2020年的今天，與高雄市長陳其邁、衛福部部長陳時中，2020年2月8日，全民最緊張的時刻，麗星郵輪「寶瓶星號」乘載1738名旅客靠泊基隆港，經過整整9個小時的採檢，對船上的乘客來說，是9個小時的等待與煎熬，互打了N通電話，在大家共同的努力之下，守住了國門，守住了防疫的第一線。

林右昌指出，基隆港是亞洲第二大的國際郵輪母港，也是台灣的國門海港，當時，我們還沒完全度過 2020年1月31日來過基隆、曾載過確診乘客的 #鑽石公主號 的「安全期」，當時我天天與市府團隊開會、天天與其邁和時中熱線，從下船乘客走過的地方、搭過的計程車、可能接觸的人，經過中央與地方共同努力完成一連串複雜卻重要的疫調過程。

林右昌表示，2020年2月6日，我把連續幾天清查的詳細資料會給其邁，其邁也交付由其領軍的資訊小組任務給我，並確認下船旅客停留的地點，做成軌跡圖，中央疫情指揮中心也隨後下達全面禁止國際郵輪靠岸指令。但問題來了，寶瓶星號郵輪已在回台路上了，船上乘客絕大多數都是我們的國人同胞，我們該怎麼辦？

當時的氛圍，不管船去過哪裡，民眾只要聽到郵輪就「皮皮挫」！船上上千名乘客更擔心自己像皮球一樣，在海上被踢來踢去，面對民眾的恐懼，我與其邁、阿中部長密集通話，最後定調，第一，做好萬全的準備守住國門！第二，要溫暖的歡迎國人平安健康地回家！

林右昌說，面對民眾的恐懼，其邁、時中部長和我熱線對話，以最快的速度，開始朝讓寶瓶星號民眾「健康地」下船做準備！我們動用了中央流行病疫情指揮中心、海關、移民署、動植物防檢局、港務公司、航港局、海巡署、基隆港警總隊、保一、警察局、基隆港務消防隊、基隆市衛生局、國軍、船代公司等多個單位 ，擬出A、B計畫，終於，很幸運的，天佑台灣，我們再一次的守住了國門，當晚，我在辦公室等到了晚上10點，心中的大石，才能放了下來。

林右昌回頭想想，在這個過程中有太多的不確定因素，也有太多的風險存在，還好，台灣很幸運，我們有非常專業的政府團隊，除了感謝中央之外，我也很感謝我們優秀的市府團隊，在一次又一次的猶如快爆炸的壓力鍋下，還能冷靜的、快速的處理並提供專業意見，一起守住了國門、守住了國民的健康。

林右昌說，很快一年過去了，但是疫情卻沒有因為時間匆匆而結束，我要呼籲大家，不要忘記國人團結抗疫的初衷，我們不能鬆懈！政府和人民合作團結，繼續維持防疫的好成績，希望疫情儘快平息！

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