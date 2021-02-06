許效舜參戰基隆市長！澎恰恰現身溫情力挺　笑虧：這人腦筋怪怪

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

藝人許效舜多次表態有意參選2022年基隆市長，今（6日）下午許效舜前往基隆廟口向鄉親拜年，並親筆揮毫贈送春聯替民眾祈福，好友澎恰恰、NONO、叫賣哥也到場表態力挺。趁著許效舜忙著送春聯，澎恰恰還揶揄「他這人腦筋怪怪的，想法特別多」，但話鋒一轉，澎恰恰也感性地說，「看他（許效舜）怎麼決定，身邊的人就怎麼做啦！」2人之間長年累積的好交情溢於言表。

▲許效舜有意投入2022基隆市長選戰，今在廟口夜市親筆揮毫贈春聯，好友現身力挺（由左至右：叫賣哥、許效舜、澎恰恰、NONO）。（圖／記者郭世賢攝）

許效舜在演藝圈打滾多年，還曾與澎恰恰多次搭檔主持，最膾炙人口的莫過於節目《鐵獅玉玲瓏》、2人默契十足的演出。今許效舜表態有意參選2022基隆市長，澎恰恰也到場力挺，坦言「舜子的人生規劃一向很準確，我後來聽了也嚇一跳，他說他60歲已後希望選擇為在地的地方鄉親服務，這是一個雄心壯志，可是我們隻到選舉難度很高，但如果他真的選擇這個，旁邊的朋友就樂觀其成嘛！」

▲澎恰恰趁著許效舜不注意，還虧他「腦筋怪怪的」。（圖／記者郭世賢攝）

趁著許效舜在忙不注意，澎恰恰還揶揄「他這人腦筋怪怪的，想法特別多！」澎說，許效舜家中也有點政治淵源在，「我想以舜來說，不用號召吧，基隆出身的藝人也非常多，這不是嗆聲，或許這場選戰會變成演藝圈團結力量也不一定。但不管他選或不選，他的熱忱，不論舞台上、電視上都不會消滅減少。」

澎恰恰說，雖然許效舜沒有什麼黨派資源，但只要有熱忱在，「把不可能化為可能，這是存在的，就看他怎麼決定，身邊的人就怎麼做，這也是在他啦！」

▼許效舜計畫60歲以後轉戰政治圈，替地方鄉親服務。（圖／記者郭世賢攝）