慰勞清潔隊員守護基隆市容　林右昌期許好表現延續下去

▲慰勞清潔隊員守護基隆市容，林右昌勉好表現延續下去。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

農曆春節將來臨，基隆市長林右昌8日在環保局長賴煥紘、清潔隊長潘家齊陪同，前往清潔隊第一區隊部，致贈獎勵金與禮品，盛讚清潔隊員貢獻獲市民好評，強調基隆市PM2.5已降到11.1（空氣品質指標AQI），期許好的成果延續下去。

林右昌指出，這幾年基隆市容環境清整，市民看得到也很有感，另外清潔隊員每天值勤服務品質，近年逐漸提升，清運時主動幫長者提垃圾、垃圾車駕駛貼心留意民眾需求，都獲民眾反映好評，甚至寫信到市長信箱表達感謝。

▲清潔隊員清潔獎金從每月五千五百元逐年提升到八千元。

林右昌提到，有好的表現也要鼓勵，清潔隊員清潔獎金從每月五千五百元逐年提升到八千元，和雙北同樣水準，讓清潔隊員更認真服務市民。此外，PM2.5基隆市現已降到11.1，和宜花東地區一樣，比美國數值還低的空氣品質。

環保局表示，2月4日至10日是今年環境清潔週，家戶大掃除迎接新年。環保局全面性擴大執行，住家垃圾清理、大型廢棄家具及資源回收物清運，每位清潔隊員秉持為民服務，在工作崗位上認真打拼，讓市民能擁有「清境家園．亮麗基隆」宜居環境。

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