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多國語言加強防疫宣導　讓桃園移工安心迎新年

▲多國語言防疫宣導，讓桃園移工安心過年

▲多國語言防疫宣導，讓桃園移工安心過年。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

防疫不分彼此，外籍移工們常去的地方，也要落實防疫。桃園市長鄭文燦7日前往桃園區延平路上，視察移工朋友常去的餐廳指出，桃園後站有許多餐廳、百貨商場、小吃店、服飾店、理容院，是移工朋友工作之餘常去的場所，在防疫期間，市府致力於關注移工健康，要求桃園各餐廳持續落實各項防疫措施，避免成為防疫的缺口。▲多國語言防疫宣導，讓桃園移工安心過年

▲鄭文燦視察移工朋友常去的餐廳。（圖／市府提供）

各項防疫措施，包括：入口處張貼越南、菲律賓、印尼及泰國等多國語言版本的防疫宣導海報，並配合量測額溫及維持社交距離，鄭市長相信防疫做得好，移工朋友們也能安心工作生活、享受美食。

鄭市長提到，有超過11萬6,000名移工朋友在桃園工作及生活，國籍涵蓋越南、菲律賓、印尼及泰國等國，而僱用產業移工的事業單位則超過6,500家，其中事業單位聘僱20人以上的住宿地點達800餘處，因此市府勞動局針對雇主、事業單位及移工仲介公司加強宣導防疫措施，讓外籍移工們瞭解政府的防疫對策。

勞動局長吳宏國表示，考量當前疫情變化，市府強化移工居家檢疫處所查核、開發專屬移工的防疫旅館，並運用各種宣傳管道，加強宣導防疫措施。此外，為配合秋冬防疫專案，避免移工群聚感染，針對有僱用移工的事業單位宿舍及工作場域，也全面自主消毒等，期盼能保護所有移工朋友與市民的健康。

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