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基隆女騎士突路倒…2警目擊上前！驚見她「雙手腕狂冒血」急送醫

▲▼基隆女騎士路倒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆女騎士路倒，警方目擊急上前關心。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆市東勢街6日發生一起女子路倒事件！瑞芳所2名員警結束勤務要返回派出所途中，發現前方王姓女騎士路倒，上前關心才發現，王女雙手手腕都在流血，疑似輕生，趕緊將人送醫急救。家屬得知消息後，也急忙趕往醫院，並向警方致謝。

回顧整起事發經過，瑞芳所員警白秉正、警員張繼仁6日擔服十分機動所勤務，勤務結束要駕車返回派出所途中，行經基隆市東勢街，察覺前方王姓機車女騎士疑似精神不濟路倒，及時停車上前救護。

2名員警在與王女談話過程中，發現王女雙手手腕流血，疑似有輕生自戕的痕跡，且語無倫次、眼神散漫，疑似服用藥物，隨即通知救護單位前來救護，並通知王女家屬至醫院探視，家屬對於員警立即果斷救人行動，拯救愛女生命無限感激。

鐵路警察台北警分局呼籲，自殺不能解決問題，「念頭轉個彎，生命無限寬廣」，自殺不能解決問題，如果真的有難關過不去，請再給自己一次機會，撥打自殺防治諮詢安心專線1925(依舊愛我)、1995或110尋求協助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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